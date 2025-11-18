ASO'dan kuruluş yıl dönümüne Anıtkabir ziyareti

Ankara Sanayi Odası, 62’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 62’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde yapılan ziyarete ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri yer aldı.

Ziyaret esnasında Aslanlı Yol’dan geçerek üzerinde ‘Ankara Sanayi Odası’ yazan kırmızı beyaz çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ardıç ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Ardıç, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ilkelerinin ve gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda 18 Kasım 1963’te kurulan Ankara Sanayi Odamızın 62’inci yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. En değerli mirasınız olan cumhuriyetimizin değerleriyle aydınlanan yolumuzda, sanayinin ülkemiz için değerini vurgulayan ‘Her yeni endüstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir’ sözlerinizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bini aşkın üyemizle aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunuyor, Ankaramızı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Minnet, özlem ve saygıyla"

Törenin ardından ASO heyeti Anıtkabir’de hatırı fotoğrafı çektirdi.