ASO'dan üniversite-sanayi iş birliğine yönelik dev adım

Ankara Sanayi Odası, TOBB ETÜ, Başkent ve Çankaya üniversiteleri arasında sanayide yönetici ve yönetici adayı kadroların eğitimi için mini MBA Sertifika Programı İş Birliği Protokolü imzaladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Başkent’in üç üniversitesini sanayide eğitim iş birliği için bir araya getirdi. ASO, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Başkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi arasında, “Üniversiteler arası mini MBA Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” imzaladı. Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen imza törenine; ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Abdulkadir Varoğlu, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, ASO Genel Koordinatörü Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cansız, Genel Sekreter Yardımcıları Oktay Yaman ve Dr. Ahmet Dinçer ile akademisyenler katıldı.

“Sanayide verimliliğe katkı sağlayacak”

ASO Başkanı Seyit Ardıç törende yaptığı konuşmada, mini MBA programının amacının sanayide kurumsal perspektif ile yönetsel anlayış geliştirmek, katılımcılara temel yönetim bilgisi, beceri ve yeteneği kazandırmak olduğunu söyledi. Programın hedef katılımcı kitlesinin sanayide çalışan yöneticiler ve yönetici adayları olduğunu belirten Ardıç, “Sanayi sektöründe şirketler nitelikli kadrolarda çok belirgin bir çalışan eksikliği yaşıyor. Özellikle bu tür programlar sayesinde beyaz yakalı sanayi çalışanlarının beşeri sermayesinin kalitesini arttırarak, verimlilik üzerinde önemli katkılar sağlanacağını inanıyorum” dedi. Bu tür programların, sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda bir dönüşüm süreci olduğunu da vurgulayan Ardıç, “Hem teorik hem de pratik becerileri geliştirerek, çalışanların liderlik vasıflarını güçlendirecek ve iş dünyasının karmaşık dinamikleriyle başa çıkabilme yeteneğini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

ASO, üniversite-sanayi iş birliğinde öncü

Ardıç, ASO ile üç üniversite arasında mini MBA Sertifika Programı Protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Üniversite-sanayi iş birliğinin öncü ve ilerici kurumları olmanın kıvancıyla, protokolümüzün sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Abdulkadir Varoğlu, “Üniversiteler arası mini MBA Sertifika Programı İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

72 saatlik mini MBA Sertifika Programının içeriği ve dersleri 3 üniversitenin ortak görüşüyle belirlendi. Her ders için öğretim üyeleri üniversiteler tarafından dönüşümlü olarak görevlendirilecek. 22 ayrı dersin verileceği programı tamamlayanlar, 3 üniversitenin de adının bulunacağı sertifikayı almaya hak kazanacak.