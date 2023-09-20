ASO Eğitim Vakfı'nda yeni yönetim belirlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Eğitim Vakfı’nın yeni yönetimi belli oldu.

ASO Eğitim Vakfı Genel Kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel Kurul’un Divan başkanlığını ASO Meclis Başkan Yardımcısı Akman Karakülah, üyelikleri ise ASO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Akçakoca ve ASO Meclis Üyesi Aytaç Dinçer yaptı. ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan, Serdar Tütek, Mustafa Bozkurt, Ertuğrul Baştaş, Şemsettin Özdemir, Sait Ulusoy ve Burcu Özbozkurt oy birliği ile seçildi. Denetim Kurulu ise Harun Kaynak, Musa Ertunç ve Mahmut Yiğit’ten oluştu.

Genel Kurul’un sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, yönetim ve denetim kurullarına yeni seçilen üyelerin ASO Eğitim Vakfı’na güç katacağına inandığını söyledi.

Türkiye’nin geleceğinin çağdaş yetkinliklere sahip, yüksek teknolojili üretimden, rekabetçilikten, verimlilikten ve inovasyondan geçtiğini belirten Ardıç, “Bu geleceği oluştururken, modern mesleki eğitimin ülkemiz için ne kadar gerekli ve değerli olduğunun farkındayız” dedi.

ASO Teknik Koleji’nin 21. yüzyılın becerilerini edinmiş, fen ve teknolojiyi birleştirme pratiğini kazanmış, mesleki yeterlilikleri üst düzeyde edinmiş bireyler yetiştirmek üzere 2012 yılında eğitim hayatına başladığını vurgulayan Ardıç, “Kuruluşundan bugüne, hem kapsamlı müfredatı, hem de insani erdemleri seçkin hocalarımızla, en güncel bilgi ve yöntemleri öğrencilerimize aktarmayı amaç edindik. Ulusal ve uluslararası alanlarda elde ettiği başarılarla adından gururla bahsettiren okulumuz, kazanımlarına daima yenilerini ekleyerek yüz akımız oldu” ifadelerini kullandı.

ASO Teknik Koleji olarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, eğitim ve öğretime çağdaş bir altyapıyla, evrensel standartlarda ve yenilikçi bir anlayışla devam edeceklerini dile getiren Ardıç, “Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ankaralı sanayicilerimize, ASO 1. OSB Yönetimine, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve okulumuzun tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ASO Teknik Koleji’nde gerçekleştirilen toplantıya Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ASO Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan ve ASO Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri katıldı.