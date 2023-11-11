ASO ile Tunceli arasında sanayi iş birliği

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Tunceli Ticaret Odası (TSO) arasında “Kardeş Oda Protokolü” ve ASO 2. OSB ile de Tunceli OSB arasında “Kardeş OSB Protokolü” imzalandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’nun daveti üzerine ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve ASO 2. OSB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetle Tunceli’yi ziyaret etti. Ziyarette ASO ile Tunceli TSO arasında “Kardeş Oda Protokolü” ve ASO 2. OSB ile de Tunceli OSB arasında “Kardeş OSB Protokolü” imzalandı.

Ankara Sanayi Odası’nın 60 yıllık deneyimiyle Tunceli TSO’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten ASO Başkanı Ardıç, yeni seçilen TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun ilk ziyaretini Tunceli’ye gerçekleştireceğini söyledi. Ardıç, Tunceli TSO Başkanı Coşkun ile Meclis Başkanı Sevim Şengezer ve Oda yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Tunceli TSO Başkanı Coşkun da “Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın Sanayi Odası ile ‘Kardeş Oda Protokolü’ yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Seyit Ardıç Başkanlığındaki ASO heyeti protokol imza törenin ardından Vali Tekbıyıkoğlu ile birlikte, Ovacık ilçesi Gözeler bölgesini ziyaret etti.