ASO'nun Öğren Dönüş Programı ile fabrikalar yatırım yapmadan yüzde 400'lere varan kapasite artışı sağladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, sanayide verimliliği arttırmak için düzenlenen Model Fabrika 12’inci Öğren Dönüş Programı lansman toplantısında, “Bu projede de sadece Ankara’nın değil, ülkemiz sanayisinin gelişimini ve refah seviyemizi artırmayı amaç edindik” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle sanayide verimliliği arttırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan ASO Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi’nin ASO Model Fabrika 12’inci Öğren Dönüş Programı, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. ASO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Öğren Dönüş Programı’na katılan firmaların saha çalışmalarında elde edilen sonuçların yanı sıra firmaların program süresince yaşadıkları deneyimler aktarıldı. Lansmanın açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapılmaya çalışıldığını belirterek, “Bunun yolu insan başta olmak üzere kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmaktan geçiyor. Model fabrikalar tam da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik faaliyet gösteriyor. Deneyimsel öğrenme ilkeleriyle, hata yapma serbestliğinin olduğu gerçek bir üretim hattında yalın metotlar uygulayarak firmalarımıza israfı görmeyi ve bunları yok etmeyi öğretiyoruz. ASO Model Fabrikamızda yalın sistem yaklaşımıyla 4 ay gibi kısa bir sürede üretime ve değere bakış açısını değiştiriyoruz. Bu değişimin sahada nasıl bir fark oluşturduğuna 2019 yılından beri düzenlenen Öğren Dönüş Programı lansmanlarında birlikte tanık oluyoruz” diye konuştu.

“Programlarımızın sonunda yüzde 400’lere varan kapasite artışlarının mümkün olduğunu gördük”

Şu ana kadar tamamlanan 13 ve devam eden 2 program dahil olmak üzere 87 sanayi işletmesiyle konuştuklarını ifade eden Ardıç, “Bunlara ek olarak 200’ün üzerinde firmamız model fabrikamızın fragman ve deneyimsel eğitimlerine katılarak yalın felsefe ve değer katmayan aktivite kavramları ile tanıştı. Programlarımızın hemen sonunda daha az kaynak kullanımı ile tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 400’lere varan kapasite artışlarının mümkün olduğunu gördük” ifadelerine yer verdi.

“Dijital dönüşüm ve yalın olgunluk seviye ölçümleri için eğitmenlerimiz sahadalar”

Elde edilen bu kazanımların dijital teknolojilerle bir üst seviyeye taşınması gerektiğinin de farkında olduklarını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

“Model fabrikamız yalın üretimin bir sonraki basamağı olan dijital dönüşüm konusunda 10’un üzerinde Sanayi 4.0 uygulama senaryosu ile eğitim müfredatını tamamladı ve deneyimsel dijital dönüşüm eğitimlerine başladı. Bunlara ilave olarak dijital dönüşüm ve yalın olgunluk seviye ölçümleri için eğitmenlerimiz sahadalar. Yapılacak analizlerin sonucunda sanayi işletmelerimizin önüne konulacak yol haritasında ilk uğrak yerinin yine model fabrikalar olacağını düşünüyoruz.”

“Sadece Ankara’nın değil, ülkemiz sanayisinin gelişimini ve refah seviyemizi artırmayı amaç edindik”

ASO Model Fabrikası’nın sadece firmalara verdiği eğitim ve saha koçluk hizmetleriyle değil, tecrübe, birikim ve sürdürülebilir iş modeliyle Türkiye’deki diğer model fabrikaların da önünü açan bir model olduğunun altını çizen Ardıç, “Verimlilik artışını ülkemiz geneline yaymak ve model fabrikaların doğru konseptte yaygınlaşmasını sağlamak için bakanlığımızdan aldığımız kurucu mentörlük görevlerini, Konya ve Adana Model Fabrikaların devreye alım süreçlerinde başarıyla tamamladık. Şu anda Eskişehir Model Fabrika’nın Eğitmenlerin Eğitimi Programı’nı yürütüyoruz. Yine Eskişehir’de yapacağımız pilot Öğren Dönüş Programı’ndan hemen sonra Kocaeli Model Fabrika’nın kurulum mentörlüğüne başlayacağız. Yerelde aldığımız ve alacağımız saha sonuçlarının; sürdürülebilir bir iş modeli, talep yapısı ve yerel paydaşları cesaretlendirmesi açısından etkisinin farkındayız. Çünkü attığımız her adımda olduğu gibi, bu projede de sadece Ankara’nın değil, ülkemiz sanayisinin gelişimini ve refah seviyemizi artırmayı amaç edindik” dedi.

“Para kazanmanın yolu tip model fabrikalar yoluyla dijital dönüşümü sanayicilerimizde yaygınlaştırmak”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise şu anda Türkiye’de 8 model fabrikanın olduğunu söyleyerek, “Bu model fabrikalarda sanayicimizin ve teknik personelin uygulamalı yalın dönüşüm ve dijital dönüşümler almasını sağlıyoruz. Bunun önemine de bakıldığı zaman, teknolojiyi geliştirirsiniz, Ar-Ge’yi yaparsınız ama bunun karlı da olması lazım. Aksi sürdürülebilir olmazsa o zaman yine teknoloji geliştirmekte kalırsınız. Bir süre sonra o kabiliyetiniz de azalır, çünkü her şey parayla oluyor maalesef. Dolayısıyla para kazanmamız lazım. Para kazanmanın yolu da bu tip model fabrikalar yoluyla dijital dönüşümü, yalın üretimi sanayicilerimizde yaygınlaştırmak” açıklamasında bulundu.

Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in yanı sıra programda yer alan sanayi işletmeleri temsilcileri katıldı.