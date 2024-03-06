ASO SİMEP öğrencileri Çanakkale'de

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB’de yer alan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ’Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ (SİMEP) öğrencileri, Çanakkale’yi ziyaret etti.

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ’Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ (SİMEP) öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Çanakkale’ye gitti. Geziye 189 öğrenci, 15 öğretmen ve idareci olmak üzere 204 kişi katıldı. Öğrenciler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda cepheleri ve şehitlikleri gezerek, şehit düşen askerler için dua etti. Öğrenciler, Çanakkale Deniz Savaşı’nda insanüstü bir güç göstererek sırtlandığı cephanelikle düşman gemilerinin vurulmasını sağlayan ve savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın bu kahramanlığı gösterdiği Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Heykeli’ni ziyaret etti. Seyit Onbaşı ve tabyada şehit düşenler için dua eden öğrenciler, Çanakkale’de kara savaşının seyrini değiştiren çarpışmalardan birinin yaşandığı Conkbayırı’nı gezerken duygusal anlar yaşadı. Çanakkale Destanı Tanıtım ve Simülasyon Merkezi’nin gezilmesinin ardından Nusret Mayın Gemisi, Kilit Bayırı, Mecidiye Tablası, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Salim Mutlu Müzesi, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Conkbayırı ziyaret edilirken, yarımadanın kültürel yerleri de gezildi.

Öğrenciler, Çanakkale gezisinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bizler için çok önemli bir gezi oldu. Tarih kitaplarında okuduğumuz Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı yerleri canlı olarak görme fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı tanıyan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne teşekkür ediyoruz. Çanakkale’de gezerken çok duygulandık. Orada bizler için canını seve seve feda eden şehitlerimize yakışır bir insan olmak için daha çok çalışacağız.”