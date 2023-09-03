ASPİLSAN Enerji'nin bataryaları sivil havacılıkta da kullanılacak

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir, ürettikleri bataryaların askeri sistemlerin yanında bundan sonra sivil havacılıkta da kullanılacağını bildirdi.

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özdemir, Ankara Etimesgut Havaalanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok askeri sistemin enerjisini sağlayan konumda olduklarını, 10 watt hücreden megavat seviyesine kadar pek çok enerji depolama sistemlerine ürün geliştirdiklerini aktardı.

Yerli ve milli pek çok savunma sanayii platformunun yapımında yer almaktan gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Özdemir, “KAAN Milli Muharip Uçağımız, ağır taarruz helikopterimiz, bunun yanında kara araçları platformlarında ve roket platformlarında, çok farklı fiziksel durumlara uyum sağlayan ürünlerle sistemleri enerjilendiriyoruz. Bunun içerisinde de gerek bizim kendi fabrikamızda üretmiş olduğumuz pilleri, gerekse müşterinin ihtiyaçlarına göre farklı kimyaları birleştirerek ürün ve hizmetler sunuyoruz” dedi.

“ASPİLSAN Enerji bu anlamda dünyada sayılı şirketlerden biri”

Özdemir, elektrik bataryasıyla çalışan teknolojik ürünlerin güçlerini 85 kilovata kadar ulaştırıp alıcılara sunduklarını ifade ederek, “Firmamızın yeteneğinin asıl kıymetli olduğu yer şurası; biz malzemeyi toz olarak alıp, tesisimizde önce elektrot, sonra pil haline getirip ona uygun yazılım ve donanımlar ekleyerek batarya haline getiriyoruz. Bu, uçtan uca bir kabiliyet. Bundan da gurur duyuyoruz. ASPİLSAN Enerji bu anlamda dünyada sayılı şirketlerden biri” diye konuştu.

“Sivil havacılıkta da bizim bataryalarımız kullanılacak”

Mevcut durumda askeri sistemlere batarya ürettiklerini, ancak buna sivil havacılığın da ekleneceğini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Bunlar Anka, Aksungur, KAAN, Gökbey, ağır taarruz helikopterimiz, Hürjet, Hürkuş platformlarında bataryalarımız var. Bunun yanında sivil havacılık. İkinci bir kimyayla da uçak aküsü üretiyoruz. Bunun içinde EASA Sivil Havacılık Sertifikasyonumuz var. THY’nin envanterindeki araçlara bizim bataryalarımızın takılması yönünde çok önemli mesafe kaydettik. Eğer kısmet olursa sivil havacılıkta da bizim bataryalarımızı kullanacak. Bunun yanında şu anda iki kimyada, NMC 811 ve nikel kadmiyum pil üretiyoruz. Ama fabrikamızın 18650 dediğimiz bu hücrenin yanında bir büyük 21700’ü de üretme kabiliyeti ve 6 farklı lityum iyon kimyasında pil üretme yeteneğimiz var. Havacılık, deniz, kara ve sivil platformlarda gururla ürünlerimizi kullanıyor, müşterilere sunuyoruz.”