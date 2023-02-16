Asrın depremi İzmir'de ezeli rakipleri bir araya getiriyor

İzmir’de iki ezeli rakip Karşıyaka ve Göztepe, depremzedeler için bir araya gelecek. İki büyük kulüp, “Vicdanlarda oynanacak bir maç için”, “Tek tribün tek yürek” sloganıyla satışa çıkarılacak “Hatıra bileti” gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Asrın depremi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük deprem binlerce insanın ölümüyle sonuçlanırken, İzmir’de iki ezeli rakip Karşıyaka ve Göztepe, depremzedeler için bir araya gelecek. Karşıyaka’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Takvimler 1981 yılını gösterirken "2. Lig’de dünya rekoru kırarak" tarihe geçen efsane iki kulüp olarak; ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek” ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımın devamında, “26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletlerimizle ’vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı’ rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak. Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00’te Passo.com.tr üzerinden satışa açılacaktır. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00’de sona erecektir. Hatıra bilet fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır” bilgisi paylaşıldı.