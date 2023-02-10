Asrın felaketinde Kastamonulu kadınlar, polar mont dikimine başladı

Yeşilay Kastamonu Şubesi ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrasında bölgeye gönderilmek üzere polar mont dikimine başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Yeşilay Kastamonu Şubesi tarafından alınan kumaşlar, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından polar monta dönüştürülmeye başlandı. Yeşilay Kastamonu Şubesi’ndeki makinelerde hazırlanan polar montlar, daha sonra deprem bölgesine gönderilecek. Ayrıca Yeşilay Kastamonu Şubesi’nde kooperatif üyesi kadınlar tarafından hazırlanan çeşitli kuru pasta, kek gibi ürünlerde hazırlanarak deprem bölgesine gönderilecek.

"Ürettiğimiz polar montları deprem bölgesine göndereceğiz"

Depremde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı İzzet Serhat Köylü, afet döneminde herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Bünyemizde bulunan terzilik atölyesini değerlendirmek için kadın kooperatifi ile irtibata geçtik. Hemen polar mont üretimine başladık. Daha önce de gönüllülerimiz için ayırdığımız polar, yağmurluk ve fanila olarak kullanılabilecek tişörtlerimizi bölgeye gönderdik. Gastronomi atölyemiz de var. İnşallah ilerleyen günlerde kadın kooperatifimizle gıda üreterek deprem bölgesine göndereceğiz" diye konuştu.

"Gıda olarak da yaptığımız ürünleri deprem bölgesine göndereceğiz"

Kooperatif Başkanı Serpil Durgut ise, "Kooperatifimiz olarak ülkece yaşadığımız bu zor günlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir kadın kooperatifi olarak kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık, yardım topladık. Bu yardımları gerekli yerlere ilettik. Fakat Yeşilay’ın bizlere ulaşmasıyla ve kendi atölyelerinde bizlerle iş birliği yaparak polar dikerek deprem bölgesine gönderelim, en azından çalışanlarımızın hem de orada mağdur kardeşlerimizin kullanımlarını sağlamak açısından denilen bu güzel teklife kayıtsız kalamadık. Bizler de hemen bugün gelen malzemelerle birlikte Yeşilay’ın atölyesinde polar dikimine başladık. Bunu inşallah gıda olarak da devam ettireceğiz. Çok üzgünüz ama üzgün olarak da bu felakete hiçbir şekilde anlam verilemiyor, sözün bittiği yerdeyiz" şeklinde konuştu.

"Yeşilay’ın iş birliği teklifine kayıtsız kalamadık"

Felaketin üzüntüsünü içlerinde yaşadıklarını belirten Kooperatif Başkan Yardımcısı mine Telli, "Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık, yardım topladık ve gerekli yerlere ulaştırdık. Yeşilay’ın, ’İş birliği yaparak polar montlar dikelim, gönderelim’ şeklindeki teklifine kayıtsız kalamazdık. Mağdur kardeşlerimiz için bir araya geldik ve burada polar mont dikimine başladık" ifadelerini kullandı.