Asrın felaketini yaşayan ilçede yıkılan bina sayısı 111 oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde risk oluşturan 111 metruk binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin merkez üssü Gölcük’te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binalar yıkılıyor. Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalarda son olarak Kavaklı Mahallesi, Burak Reis Caddesi No:9’da bulunan iki katlı metruk bina ile Yeni Mahalle 286. Sokak’ta bulunan metruk tek katlı binanın yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

"111 bina yıkıldı"

İlçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 111 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu" dedi.