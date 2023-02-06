Asrın felaketini yaşayan Kocaeli depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kocaeli’nde çok sayıda vatandaş kan bağışı merkezlerine akın etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem büyük yıkıma sebep oldu. Deprem Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Büyük depremin ardından Kızılay ekipleri de teyakkuz durumuna geçti.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Kocaeli halkı da depremzedeler için harekete geçti. Duyarlı vatandaşlar, bulundukları ilçelerdeki kan merkezlerine giderek, bağış için sıraya girdi. İzmit Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde de yoğunluk oluştu. İzmit Kan Bağışı Merkezi’nde 4 saatte bin kişinin kan verdiği ve bu sayının her geçen saat arttığı öğrenildi.

"1999 depremini yaşayan birisi olarak, depremin acı tablosunu daha iyi biliyorum"

Kan veren Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Recep Tayyip Erdoğan, depremin acısını derinden hissettiğini ifade ederek, "Kızılay’da kan stokları azaldığı için kurum olarak kan vermeye geldik. Şimdi liste hazırlanıyor inşallah depremzedelere yardımcı olacağız, elimizden gelen desteği vereceğiz. 1999 depremini yaşayan birisi olarak, depremin acı tablosunu daha iyi biliyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bildiğim kadarıyla 10 vilayette deprem olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı yardımcımız açıklama yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte birlik olmamız gerekiyor" dedi.

"Personeller olarak kan bağışında bulunmaya geldik"

Enes Sarıyer ise "Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Deprem olan 10 ilde arkadaşlarım vardı, arkadaşlarımın durumunu öğrendim, şuanda iyiler. Enkaz altında kalan vatandaşlarımız için İl Göç İdaresinden gönüllü 16 kişi olarak deprem bölgesine gideceğiz. Allah herkese şifa ve sabır versin" diye konuştu.