Assan Alüminyum CDP skoruyla küresel ortalamanın üzerinde

Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, dünyanın en önemli raporlama platformlarından CDP 2023 değerlendirmesinde çevresel performansıyla küresel ortalamanın ve global metal sektörünün ortalamasının üzerinde yer aldı.

Assan Alüminyum, çevre raporlama platformu CDP 2023 sonuçlarında hem globalde hem de ulusal düzeyde kayda değer skorlar elde etti. Kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. Platform aracılığıyla 2023 yılında 23 binden fazla şirket çevresel performans verilerini raporladı. Katılımcı şirketler 11 başlık altında toplanan sorulara verdikleri cevaplar üzerinden değerlendiriliyorlar.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, çevre alanında önemli bir yere sahip olan CDP gibi platformun değerlendirmesinde elde ettikleri sonuçlardan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Güngör, 2023’te ilk defa katıldıkları CDP değerlendirmesinde, çevresel performanslarıyla küresel ortalamanın ve global metal sektörünün ortalamasının üzerinde yer alan ’B’ skorunu aldıklarını, ayrıca Türkiye’de sektöründe CDP aracılığıyla iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk firma olduklarını kaydetti.

Bugün tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde yöneten Assan Alüminyum’un, dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve teknolojileriyle sektörünün küresel ölçekteki önemli aktörleri arasında yer aldığını hatırlatan Güngör, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz soğuk hadde hattı yatırımı ve eski hatların kapsamlı modernizasyonu sayesinde hem katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attık. Geçtiğimiz yıl karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımız için International Finance Corporation’dan (IFC) 90 milyon dolar tutarında ’yeşil kredi’ desteği alarak, sektörümüzde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olduk" diye konuştu.

Güngör, şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonucu olarak, global ölçekte alüminyum sektörünün tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif konumundaki Aluminium Stewardship Initiative’den (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri hem de geri dönüşüm tesisinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil eden Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldıklarını vurguladı.

"Dünyamıza karşı sorumluyuz"

Göksal Güngör şirket olarak, ‘Geleceği tüketmeden üretiyoruz’ yaklaşımımız doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini belirtirken, güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında faaliyetleriyle ülke ekonomisine katma değer oluştururken dünyaya ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.