Assan Alüminyum, küresel ambalaj sektörünün en büyük fuarlarından Interpack'e katıldı

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, 3 yılda bir gerçekleşen, ancak pandeminin araya girmesi ile 2017’den beri ilk defa 6 yıl sonra Düsseldorf’ta gerçekleştirilen küresel ambalaj sektörünün en prestijli fuarı Interpack 2023’te ambalaj sektörüne yönelik sürdürülebilir odaklı faaliyetlerini tanıttı.

Kibar Holding çatısı altında “Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” felsefesiyle faaliyet gösteren yassı alümünyum sektörünün önde gelen oyuncularından Assan Alüminyum, ambalaj sektörünün dünyadaki en büyük buluşması olan Interpack 2023’teki yerini aldı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen fuar, gıda, içecek, ilaç, kozmetik ve endüstriyel ürünler sektörleri için ambalaj malzemeleri, ambalaj makineleri, ilgili proses teknolojilerinin yanı sıra dijital teknolojiler ile sürdürülebilir ürün ve süreçlere odaklanıyor. Assan Alüminyum, Interpack fuarına Hall 7A C10 numaralı alanda, yüzde 62’si yeniden kullanılabilen malzemelerden üretilen 196 metrekare büyüklüğündeki standı ile katıldı.

“Alüminyum ile dünyamızın geleceği için değer oluşturuyoruz”

Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye sektörün yarınları için önem taşıyan tüm yeniliklerin bu fuarda sunulduğunu ifade eden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Interpack sektörün geleceği için küresel trend belirleyici bir fuar. Burada ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz. Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ilkeleri ile hareket eden Assan Alüminyum olarak dünyaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle üretimden yatırıma tüm iş planlarımızı, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ felsefesi ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirliğe en etkin katkıyı sağlayan ve sonsuz kez geri dönüştürülebilme özelliğine sahip olan ürünümüz alüminyum ile dünyamızın geleceği için değer oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Karbon ayak izi azaltılıyor

Ar-Ge stratejilerinin temelini sürekli döküm tekniğini, sürekli geliştirme hedeflerinin oluşturduğunu kaydeden Güngör, “Ar-Ge ile karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları kapsamında, yalnızca birincil olmayan hurda alüminyum kullanılarak üretilebilen, düşük karbon ayak izine sahip ve kalite kriterlerini sağlayan bir alaşım geliştirdik. Tamamen bize özel bir alaşım olan 3423 ürünü yüzde 95’in üzerinde birincil alüminyum harici geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Eş değer ürünlere göre de yüzde 50 daha az karbon ayak izi oluşturuyor. Öncelikle inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründeki belirli kullanım alanlarında faydalanılabilecek bu ürün, Ar-Ge çalışmalarımızın ve sürekli döküm uzmanlığımızın başarılı sonuçlarından bir tanesi” şeklinde konuştu.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)’den sertifika alan ilk üretici

Yapılan açıklamaya göre, şirket yönetim anlayışını, üretim tesisleri, doğa ve çevrenin korunması ve iklim krizinin etkilerinin en aza indirilmesi hedefine yönelik olarak sürdürmekte. Bu çalışmalarının önemli bir çıktısı olarak, global ölçekte alüminyum sektörünün tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif, ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerinin, hem de geri dönüşüm tesisinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikasını aldı. Bu sertifikayı alan Türkiye’deki ilk yassı alüminyum üreticisi olan şirket, bu önemli kilometre taşı ile sürdürebilirlik yolculuğuna devam ediyor.

Yenilenebilir enerji üretimiyle tesislerinin yıllık ihtiyacını karşılıyor

Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisi ile gerçekleştiren şirket, hidroelektrik enerji üretimiyle I-REC belgeleri alarak kapsam 2 emisyonlarının tamamını dengeliyor. Entegre geri dönüşüm tesisinde de geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumu geri dönüştürüyor.