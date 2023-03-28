Assan Hanil'den sürdürülebilirlik alanında iş birliği

Assan Hanil, Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan teknoloji ticarileştirme ve çekirdek fon şirketi Inovent ile iş birliğine giderek otomotiv endüstrisi için sürdürülebilir çözümler elde etmek adına anlaşmaya imza attı.

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, sektörün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Üniversitenin kurduğu teknoloji ticarileştirme ve çekirdek fon şirketi Inovent ile iş birliğine giderek otomotiv endüstrisi için sürdürülebilir çözümler elde etmek adına önemli bir anlaşmaya imza attı.

Ar-Ge ve inovasyon odağındaki çalışmaları sonucu araç hafifletme, enerji verimliliği, biyoplastik hammadde gibi kritik alanlarda projeler üreten şirket ve Sabancı Üniversitesi Inovent arasındaki danışmanlık anlaşmasına yönelik toplantı Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Sabancı Üniversitesi TÜMER (Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) CEO’su Devrim Özaydın ve Akademik Direktörü Doç. Dr. Burcu Saner Okan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile birlikte otomotiv endüstrisine yönelik yeni nesil polimer malzeme geliştirilmesi, karbon ayak izinin inovatif çözümlerle azaltılması ve araç hafifletme için çözümler sunulmasına ilişkin ortak projeler üretilmesi ve sektöre dair sürdürülebilir çözümler elde edilmesi hedefleniyor.

“Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilirlik faaliyetleri belirleyecek”

Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Atacan Güner, “Artan faaliyetlerimiz ve üretimimizle doğru orantılı bir şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi de çeşitlendiriyor ve geliştiriyoruz. Bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliklerine son derece önem veriyoruz. Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyon ışığında ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizi kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün Sabancı Üniversitesi Inovent ile başlattığımız bu değerli iş birliği ile de hem sektörün hem de ülkemizin sürdürülebilirlik yolculuğuna ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.