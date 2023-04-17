Assan Panel'in Smartcore teknolojisine Altın Çekül'den Jüri Özel Ödülü

Sandviç panel sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Panel, 28’inci Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine önemli katkılar sağlayan SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Assan Panel’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi, 28’inci Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde ‘Yapıda Yenilikçi Ürün’ kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Ödülü şirket adına Assan Panel İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Deniz Arda aldı.

Altın Çekül ödülünün şirketin sürdürülebilirlik ve kalite anlamında mükemmellik ve yenilikçiliğe olan bağlılığının bir kanıtı niteliğinde olduğunu ifade eden Assan Panel İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Deniz Arda, sektörün büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir aktörü olarak ülke ekonomisine ve refahına katkıda bulunmak için Ar-Ge’ye, üretim kapasitesine ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

“Ar-Ge çalışmalarımızın en başarılı örneklerinden”

Ödüle layık görülen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Deniz Arda şunları söyledi: “Bugün ödüle layık görüldüğümüz Smartcore ürünümüz de Ar-Ge çalışmalarımızın en başarılı örneklerinden. Sürdürülebilirlik adına önemli katkılar sunan SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panellerimiz ile binalarda benzersiz enerji verimliği ve üstün yangın güvenliği sağlıyor, uzun ömür vadediyoruz. Aynı zamanda 0.019 W/mK lambda değeri ile de en yüksek yalıtım kapasitesine sahip. Panellerimiz sayesinde binalarda daha az enerji tüketimi, daha az karbondioksit salınımı ve çevreye karşı yüksek duyarlılık sağlayabiliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Şirket olarak üretimden dağıtıma her aşamada faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve farkındalığı artırmak için çalışacak, Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında, çevresel sorunların oluşturduğu potansiyel tehditleri, çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirerek fırsata dönüştürmeyi sürdüreceğiz.”

Kibar Grubu’nun oluşturduğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerinin de altını çizen Deniz Arda, “Çevreye ve insan sağlığına dost ürün gamı ile doğal yoldan sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkı sağlıyoruz. Üretim süreçlerimizin tamamını çevre dostu yöntem ve teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyoruz. 85 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, 2’si yurtdışında olmak üzere 5 üretim tesisimizle, inşaat sektörüne çevreci çözümler sunmaya devam ederken, globalleşme stratejilerimiz doğrultusunda da kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.