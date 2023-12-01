AŞTİ'de yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

81 ilde başlayan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen ve 1 Aralık-1 Nisan 2024 tarihlerini arasında zorunlu kış lastiği uygulaması Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde(AŞTİ) denetim yapıldı.

81 ilde başlayan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen ve 1 Aralık-1 Nisan 2024 tarihlerini arasında zorunlu kış lastiği uygulaması polis ekiplerince AŞTİ’de denetim yapıldı. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere karayolları trafik kanunu 65/A kapsamında yasal işlem uygulanıyor ve 2 bin 568 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda AŞTİ’de yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aletiyle lastiklerin diş derinliği ölçülürken, diş derinliği 1,6 milimetreden az olan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Ekipler güvenli bir yolculuk için lastik diş derinliğinin 4 milimetre olmasını tavsiye ediyor.

Ekipler tarafından yapılan denetimleri değerlendiren otobüs şoförleri, kış mevsimi için tüm hazırlıklarını yerine getirdiklerini belirterek insan canı taşıdıkları gerekçesiyle güvenliğe fazlaca önem verdiklerini söyledi.

Şoförler, kış mevsimi şartları açısından kış lastiği takmanın önemini dile getirirken yapılan uygulamadan memnun olduklarına vurgu yaptı.