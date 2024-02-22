AŞTİ kendi elektriğini üretmeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gerçekleştirdiği kapsamlı tadilat çalışmaları ile yepyeni bir görünüme kavuşturduğu Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ), Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı ve üretim başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeler ile örnek olmaya devam ediyor. ABB iştiraklerinden BUGSAŞ AŞ, AŞTİ içerisinde tüketilen enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla çatıya kurduğu fotovoltaik panellerden oluşan Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladı.

GES’in enerji üretimine başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Önce AŞTİ’yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ’de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak.”

Enerji tüketiminin yarısı yenilenebilir kaynaktan karşılanacak

Her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen AŞTİ’de, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürerek çevre dostu bir enerji üretim süreci başlatılırken, proje ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

AŞTİ’de elektrik üretimine başladıklarını söyleyen BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, şunları kaydetti:

“GES projemiz tamamlandı ve elektrik üretimine başladık test amaçlı. Alanımızda toplam 20 bin metrekarenin 14 bin metrekaresine 4 bin 194 adet panel yerleştirerek, elektrik üretiminin yaklaşık AŞTİ’nin yıllık tüketimi 7 milyon kilowatt saat (kWh) ise, ortalamamız bu 3 buçuk kilowatt saatlik bir üretimimiz olacak. 2 buçuk megavatlık bir santral kuruldu buraya. Mevzuatsal sürecimiz 3-4 gün içerisinde tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta AŞTİ GES projesi hayata geçirilmiş olacak.”

Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte, çevrenin koruması ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım atılmış oldu.