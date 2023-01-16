Astımlı işçiye mahkemeden müjde

Bir otelde çalışan astım hastası temizlik görevlisi B.M., fitnes temizliğinden havuz temizliğinde görevlendirildi. Tozlu ve kimyasal bulunan ortamda çalışmasının uygun olmadığına dair raporunun bulunduğunu belirten temizlikçi kadın, otel yönetimine bölümünün değiştirilmesini iletti. Otel idaresi, B.M.’ye başka bir bölümde çalıştırılamayacağını bildirerek iş sözleşmesini feshetti.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan temizmikçi kadın, kimyasal temizlik malzemeleri kullandıktan sonra rahatsızlık yaşadığını dile getirdi. Temizlik işinde kullanılan klor, çamaşır suyu gibi kimyasal maddelerden dolayı astım hastası olduğunu, durumunu amirlerine ilettiğinde inanmadıklarını, aşağılayıcı ve alaycı sözlere maaruz kaldığını kaydetti.

Amirlerinin mobbing uygulamasına maaruz kaldığını ve haksız olarak işten çıkarıldığını beyanla davalarının kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatının 8 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesini talep etti. Davalı otel işletmecisi, davacının çalıştığı süre boyunca çok sayıda rapordan dolayı devamsızlık yaptığını, sınırlı sayıda çalıştığı günlerde de arkadaşları ile sorunlar yaşadığını, kırka yakını rapor olmak üzere hafta tatilleri hariç 85 gün devamsızlığı bulunduğunu öne sürdü. Davacının iş sözleşmesinin haklı olarak fesih edildiğini beyanla davanın reddini savundu.

İş Mahkemesi davanın kabulüne hükmetti. Davalı şirket istinaf yoluna gitti. Dava dosyasını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), emsal nitelikte bir karar verdi. Astım hastası işçinin sağlığına uygun işlerde çalıştırılması gerektiğine hükmeden BAM, kimyasal maddelerin hasta işçiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: "Dosyanın incelenmesinde davacının astım hastası olduğu, tozlu ve kimyasal bulunan ortamda çalışmasının uygun olmadığına dair raporunun bulunduğu, dinlenen davacı tanıklarının beyanına göre davacının kimyasal temizlik malzemeleri kullandıktan sonra rahatsızlık yaşadığı, bu nedenle daha önce görevli olduğu havuz temizliğinden alınarak fitnes salonunda görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak tanığın işten ayrıldıktan sonraki dönemde davacının görev yeri değiştirilerek tekrar havuz temizliğine verildiği anlaşılmaktadır. Davacının 15/10/2019 tarihli fesih bildiriminde davacının temizlik malzemelerinin kendisine dokunması nedeni ile çok sayıda rapor aldığı ve devamsızlık yaptığı, savunmalarında çamaşır suyu nedeni ile kriz geçirdiği ve işe gidemediği, sağlık kurulu raporuna uygun olarak görev değişikliği talep edilmiş ise de davacıya uygun başka bir iş olanağının bulunmadığı belirtilerek iş akdi sağlık sebepleri nedeni ile haklı olarak feshedilmiştir. Ancak dosya çerçevesinde dinlenen davacı tanık beyanına göre fitnes bölümünde çalışma imkanı bulunduğu hususu dikkate alındığında istinaf taleplerinin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir."