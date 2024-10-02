Astro Tiyatro'dan Yetişkinlere Özel Gösterim
Silivri'de tiyatro severler, 11 Ekim 2024 Cuma günü Astro Tiyatro'nun yetişkinlere özel oyunu ile buluşuyor.
Silivri’de tiyatro severler, 11 Ekim 2024 Cuma günü Astro Tiyatro’nun yetişkinlere özel oyunu ile buluşuyor. Önder Yılmaz Sahnesi’nde saat 20.00’de sahnelenecek olan gösteri için biletler 40₺ olarak belirlendi. Etkinlik biletlerine, kultursanat.silivri.bel.tr adresinden online olarak ulaşılabiliyor. Tiyatro severler için kaçırılmayacak bu özel gösteri, kültür ve sanat dolu bir akşam sunacak.