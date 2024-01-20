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- Astronot Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının istasyona kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor
Astronot Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının istasyona kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor.
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor.
Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının ISS kenetlenişi kent meydanlarına kurulan planetaryumlardan takip ediliyor. Kızılay, Taksim gibi kent meydanlarına kurulan planetaryumlara halkın ilgisi ise oldukça yüksek. Yediden yetmişe pek çok uzay meraklısı uzay aracının ISS’e kenetlenişini takip ediyor.