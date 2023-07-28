Aşureler, Başkan Oral'dan

Yalova Altınova Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü, büyük bir coşkuyla belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Altınova Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü, büyük bir coşkuyla belediye hizmet binası önünde gerçekleşti. Vatandaşların büyük katılım gösterdiği Aşure Günü’nde dağıtılan aşureler lezzeti ile tam not aldı.

“Muharrem, Allah’ın ayı”

Muharrem ayının önemine değinen Başkan Oral, “Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Hicret, sadece bir göç değildir. Hicret, karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçilen bir dönem olmuştur. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşerilerimizin ve İslam Âleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

“Geleneğimiz”

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Dr. Metin Oral, “Hicri Yılbaşıyla birlikte gelen Muharrem ayının nedeniyle düzenlediğimiz Aşure Günü’nde bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Başkan Oral, aşure dağıtımını bir gelenek haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Geniş katılım

Aşure Günü’ne; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramovic, Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçkin, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.