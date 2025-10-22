At arabasına 993 lira hatalı park cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sahibi olduğu at arabasını yaya geçidi üzerine park eden kişiye 993 TL idari para cezası kesildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Alparslan Türkeş Meydanı’nda denetim yaptığı sırada at arabasının yaya geçidi üzerine park ettiğini gören Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, at arabasının yanına gitti. Polis, at arabasının sahibine yaya geçidine park etmekten 993 TL idari para cezası kesti.

