At yarışlarında 84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 42. Cumhuriyet Koşusu yapıldı

At yarışlarında, 84. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nu, Ayhan Kurşun’un jokeyliğini yaptığı "Final Dance" isimli safkan İngiliz atı kazanırken 42. Cumhuriyet Kupası Koşusu’nu ise Mustafa Çiçek’in jokeyliğini yaptığı ‘Kıyıcı’ isimli safkan Arap atı kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 84. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 42. Cumhuriyet Kupası Koşusu yapıldı. 2 bin 400 metrelik çim pistte düzenlenen koşuda 3 yaş ve yukarı safkan 9 İngiliz atının katılımıyla yapıldı. Birinciye 1 milyon 200 bin lira para ödülünün verildiği yarışı ’Final Dance’ isimli safkan İngiliz atı yarışı 2.30.06’lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Yapılan koşu sonrası ‘Final Dance’in sahibi olan Nimet Arif Kurtel’e ve jokeyi Ayhan Kurşun’a düzenlenen törende protokol üyelerince kupaları taktim edildi.

Cumhuriyet’in kuruluşu adına 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası Koşusu, bin 600 metrelik çim sahada, üç yaş ve üzeri 15 safkan Arap atı pistte ter döktü. Birinciye 1 milyon 900 bin lira verilen yarışı ’Kıyıcı’ adlı safkan Arap atı yarışı 1.45.61’lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Koşu sonrası, Kıyıcı’ın sahibi olan Onur Türker’e ve jokey Mustafa Çiçek’e düzenlenen törende protokol üyelerince kupaları taktim edildi.