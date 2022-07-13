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At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü

Bursa'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Aprantilerinden Uğurcan Demirbaş(17), sabah saatlerinde Mudanya Eşkel'de at yüzdürdüğü sırada dengesini kaybederek düştüğü denizde boğularak hayatını kaybetti. Genç apranti Demirbaş'ın yüzme bilmediği öğrenildi.

At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü
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Olay, Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TJK Aprantilerinden 17 yaşında ki Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen genç apranti olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan genç aprantinin cansız bedeni Bursa adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

TJK resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayımladı

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Türkiye Jokey Kulübü, genç apranti Uğurcan Demirbaş için resmi internet sitesinde baş sağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan başsağlığı mesajında; "Aprantimiz Uğurcan Demirbaş’ı kaybettik, Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş’ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Demirbaş kimdir?

2004 yılında Ardahan’da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi Hipodromu’nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

İHA
Editör

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