Ata tohumunu bereketlendiren bostan Keçiören'de

Keçiören Belediyesi tarafından tarımsal üretimi teşvik etmek ve ata tohumunu yaygınlaştırmak için kurulan yaz bostanından mahsuller toplanmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, üretimi teşvik etmek ve ata tohumunu yaygınlaştırmak için bostanlar kurdu. Bostandaki mahsullerin ise hasat zamanı geldi. İlçedeki Bağlum semtinde yer alan 20 dönümlük alana kurulan bostanda fasulye, barbunya, bamya, kabak, salatalık, biber, tere, semizotu, roka, yeşil soğan, dereotu, marul, nane ve fesleğen yetiştiriliyor.

2019’da yeniden göreve geldiklerinde ata tohumunun çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için Keçiören’deki köyleri pilot bölge olarak seçtiklerini ve üretim çalışmalarının başarıyla devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2019’da Keçiören’de tarımsal üretimi geliştirmek için pilot uygulamalara başladık. Çiftçilerimize ata tohumunu geliştirmeleri noktasına eğitimler verdik. Seramızda ata tohumundan fideleri çoğaltarak çiftçilerimize verdik. Ücretsiz fide ve tohum desteğiyle birlikte çiftçilerimiz üretime başladı. Köylülerimize ürettikleri ürünlerini satabilecekleri üç köylü pazarı kurduk. Böylece hem üretimi hem de mahsullerin satışını teşvik ettik. Örnek olması açısından belediyemize ait 20 dönümlük bir alana da bostan kurduk. Ata tohumunu yeşerttiğimiz bostanımız örnek üretim noktası olarak bir laboratuvar niteliğine sahip. Tarımsal üretimin püf noktaları konusunda ilgili vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız” diye konuştu.