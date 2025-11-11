Ata'ya Özlem Şiir Okuma Yarışması'nda duygulu anlar yaşandı

Küçükçekmece’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını yaşatmak ve öğrenci ve öğretmenlere şiir sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen"Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizim kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını yaşatmak ve öğrenci ve öğretmenlere şiir sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, "Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması"nın ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece genelindeki ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile ilçede görev yapan öğretmenlerin katıldığı yarışmada, katılımcılar Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve özlemi yansıtan şiirleri etkileyici bir biçimde seslendirdi. Törende duygusal anlar da yaşandı.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol tarafından takdim edildi.

Dereceye girenler şöyle:

"İlkokul Kategorisi

1. Hiranur Çankaya – Nasrettin Hoca İlkokulu

2. Yade Tüfekçibaşı – Dr. İsmet Birgül İlkokulu

3. Arya İncesu – Sultan Alparslan İlkokulu

3. Aras İncesu – Sultan Alparslan İlkokulu

Ortaokul Kategorisi

1. Miray Merve Uygun – Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu

2. Beril Şabadak – Sultan Murat Ortaokulu

3. Elif Taşkın – Hayriye Gök Ortaokulu

Lise Kategorisi

1. Arda Yiğit Uzun – Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi

2. Elif Emiroğlu – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3. İdil Baykan – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

Öğretmen Kategorisi

1. Serap Durur – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

2. Aslıhan Mutlu İncesu – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3. İsmail Yaylı – Küçükçekmece Anadolu Lisesi".