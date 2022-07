Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Toplamda 17 bin 583 metrekareden oluşan; 336 daire, 6 ticari dükkan, geniş yaşam alanları, spor sahaları, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, restoran ve amfi tiyatro gibi sosyal donatı alanları olan çok büyük bir kompleks niteliğindeki Atabek Konutları Silivri’de konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan anahtar teslim töreninde konuşan Atabek Şirketler Grubu kapsamında Can İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can, ev sahibi olan vatandaşları tebrik ettikten sonra; “Bizler Silivri’nin en büyük projelerinden biri olan Atabek Konutlarını sizlere zamanında teslim edebilmek için gece gündüz çalıştık. Bunu mümkün kılan başta proje müdürümüz Nizamettin Bey, satış müdürümüz Evren bey ve muhasebe müdürümüz Sedat Bey başta olmak üzere bütün ekibimize tek tek teşekkür ediyorum. Bundan 4 sene önce babam Ahmet Hamdi Can ile Silivri’ye değer katmak için yola çıktık. Amacımız sizlere yemyeşil bir doğanın içinde geniş sosyal olanakları olan, konforlu, kaliteli yaşam alanları sunmaktı. Bu konuda babamla çok çalıştık fakat babam yaklaşık 9 ay önce vefat etti. Bize güzel bir proje bıraktı, bizde onun vizyonuna uygun bir şekilde projemizi geliştirdik ve tamamladık. Amacımız burada sizlere kaliteli, mutlu, huzurlu bir yaşam sunabilmek, güzel anılar yaşamanızı sağlamak. Umarım burada yaşam başladığı zaman, bir ömür boyu çok güzel yaşam sürersiniz. Atabek Konutları sizlere ve tüm Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun.” Şeklinde konuştu.

Alaattin Can, açılış konuşmasının akabinde projeden ilk daire sahibi olan Hale Aldemir’e temsili olarak anahtarını teslim etti. Anahtar teslim töreni, toplu fotoğraf çekimi ile son erdi.