Atabek Konutlarında sona gelindi

“Yeni Mahalle Yeni Sakinlerini Bekliyor” sloganıyla toplamda 336 daire, 6 adet ticari dükkândan oluşan dev projede sona yaklaşıldı. Satışa çıktığı ilk günden itibaren Silivri’de konut sektörüne hareket getiren Atabek Konutlarında teslim tarihi olarak Haziran Ayı gösterilmişti. Konu ile alakalı bilgilendirme yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can, “Müşterilerine verdiğimiz söz ne ise aynen sürecimiz işliyor. İnşallah önümüzdeki ay Haziran 30 itibariyle dairelerimizi sahipleriyle buluşturacağız” dedi.

Can, “Her şey yolunda gidiyor”

Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can, basına gönderdiği yazılı açıklamayla şu ifadeleri paylaştı:

“Geçtiğimiz Aralık Ayında güzel bir lansman yaparak projemizi duyurmuştuk. Toplamda 17 Bin 583 metrekarelik alanımızda ferah, donanımlı ve kaliteli bir yaşamı Silivri’ye kazandıracağımızı söylemiştik. 336 dairemiz ile 6 ticari dükkânımızın bulunduğu projemizin özellikle yeşil alana ayrılan 11 Bin 500 metrekarelik kısmına dikkat çekerek tamamen insan odaklı bir yaşam alanı olduğunu vurgulamıştık. İşte bugün projemizin detaylarıyla birlikte sonuna doğru yaklaştığımız günlerin içerisindeyiz. Müşterilerimize ne vaat ettiysek birebir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda gitti ve gidiyor. İnşallah önümüzdeki ay Haziran 30 itibariyle dairelerimizi sahiplerine teslim edeceğiz.

Bu vesileyle bugüne kadar bizleri tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterilen yoğun ilgiye şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Koçhan, “Az sayıda dairemiz kaldı”

Atabek Konutları Satış Pazarlama Direktörü Evren Koçhan’da konuya ilişkin ifadelerinde şunlara yer verdi:

“Geçtiğimiz Aralık ayından bu güne kadar yoğun bir satış dönemi geçirdik. Satış Ofisimize gelip projemizi inceleyen her müşterimiz bizim için ayrı kıymetli. Zaten kampanyalarımız halen devam ediyor. Yönetim olarak aldığımız tüm kararlarda eşit ve adil bir süreç yürüttük. Şu ana kadar sorunsuz bir şekilde götürdüğümüz satışlarımızda az sayıda dairemiz kaldı. Teslim tarihine kadar bu dairelerimizin de satılacağına inancımız tamdır. Çevre düzenlemelerimiz ve peyzaj çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dükkânlarımıza da yoğun ilgi ve alaka var. Yakın zamanda Dükkân kiralamalarımız da başlayacak. Ayrıca sadece site sakinlerimizin değil, çevre komşularımızın da ihtiyaçlarına cevap verecek işletmeleri bölgemize kazandıracağız. İlgi ve alakalarından dolayı herkese teşekkürlerimi sunarım.”