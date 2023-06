Atabek'te dubleks daireler satışta

Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Can, satışa çıkarılan 56 adet dubleks dairelerle ilgili basına bilgi verdi. Konuşmasında detayları paylaşırken en avantajlı dairelerimiz dediği dubleksler için sınırlı sayıda %25'e varan iskonto uygulayacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Can, "Dublekslerimizin satışlarını en sona bıraktık. Çünkü bu dairelerimize çok önem gösterdik. Ciddi değişimlerle daha farklı bir konsept uyguladık. İçimize sindiği andan itibaren satışa hazır dedik ve bugün itibariyle sizler aracalığı ile bunun duyurusunu yapmış oluyoruz. Şu an 56 tane dubleksimiz var satışta. Bunların 16 tanesi 4+1, 40 tanesi ise 4+2 'dir. Ek olarak 4 tip olarak müşterilerimize sunuyoruz. Brüt 210 ile 230 metrekare, net kullanım alanı ise 170 ile 185 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlarımızda özellikle Silivri'yi düşünerek uygun gitmeye karar verdik. Tabiki 2+1 ve 3+1 dairelerden daha pahalı ama metrekare olarak değerlendirdiğimizde %20 ile %25 gibi iskontolu bir rakam ortaya çıkıyor. Bu fiyatalarımızın sınırlı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ama şunuda söylemeliyim ki en avantajlı dairelerimiz dublekslerimiz" dedi.

CAN “DEPREME DAYANIKLI RAPORUMUZU ALDIK”

Can Modern Yapı A. Ş. Yönetim kurulu başkanı Alaattin Can “İstanbul’da bir deprem gerçeği var. Biz sitemizi ekstra depreme dayanıklı yaptık. Perde duvar teknolojisi kullandık, C35 Beton sınıfını kullandık ve bir iki ay önce de raporumuzu da aldık depreme dayanıklı olduğuna dair. Şu anki ev sahiplerimiz hem de ev sahibi olmak isteyenlerin gönlü rahat olsun.” dedi.

KOÇHAN, "SİLİVRİ'NİN EN SAĞLAM PROJELERİNDEN"

Atabek Konutları Satış ve Pazarlama Direktörü Evren Koçhan, satışa çıkarılan dubleks daireler ve sosyal tesisleri basına tanıttı. Dün gerçekleştirilen tanıtım programında 16 adet 4+1, 40 adet 4+2 toplamda 56 adet dubleks dairenin detaylarını paylaştı. Brüt 210 ile 230 metrekare aralığında, net alanların ise 170 ile 185 metrekare arasında olduğunu söyleyen Koçhan, "Silivri'nin en sağlam projelerinden birisi Atabek Konutlarıdır" dedi.