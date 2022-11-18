Ataevler Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı

BURSA (İHA) Nilüfer Belediyesi’nin Ataevler Mahallesi’ne kazandıracağı ve bünyesinde Muhtarlık, bölgesel otopark, kapalı pazaryeri ve sosyal alanlarını barındıran Ataevler Yaşam Merkezi için çalışmalara başlandı. Alanda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ataevler’in birçok ihtiyacına cevap verecek projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Nitelikli ve çok amaçlı projeleri hayata geçirerek birçok ihtiyaca çözüm üreten Nilüfer Belediyesi, Ataevler Mahallesi’nde de Yaşam Merkezi projesini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Bünyesinde muhtarlık, bölgesel otopark, pazaryeri ve sosyal ve ticari alanların da yer alacağı proje, bölgede yeni ve modern bir yaşam alanı oluşturacak.

5 bin 416 metrekare arsa taban alanına sahip projede yaklaşık 200 araçlık otopark yapılacak. 4 bin 400 metrekarelik pazaryeri bulunan projede, farklı katlarda 54 ticaret alanı da yer alıyor.

Hafriyatı alınan ve temel çalışmalarına başlanan proje çerçevesinde ayrıca çok amaçlı alanlarında bulunacağı muhtarlık binası da hayat bulacak.

Bir buçuk yılda tamamlanması amaçlanan projeyi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yerinde inceledi. Ataevler Yaşam Merkezi’nin tamamlanmasıyla bölgeye değer katacağını ifade eden Başkan Erdem, yıllardır ihtiyaç duyulan konuların çözüme kavuşacağını ifade etti. Ataevler’de yıllardır pazar alanında sıkıntı yaşandığını belirten Turgay Erdem, “Bu projeyle bölgemiz modern bir pazaryerine kavuşacak. Bizler pazar alanlarını yaşayan yerler olarak projelendiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında sadece Ataevler halkı değil, Nilüferliler bir yandan pazar alışverişlerini yaparken, diğer bir yandan da burada sosyalleşme imkânı bulacak. Proje, bölgenin otopark ihtiyacını da karşılayacak” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje ile birlikte muhtarlık binasının da yapılacağını belirterek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.