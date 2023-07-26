ATAK-2'ye yerli 'Yedek Uçuş Kontrol Sistemi' takıldı

Türkiye’de haberleşme, otomotiv, sağlık, bulut çözümleri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren KAREL tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yedek Uçuş Kontrol Sistemi", Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopterine takıldı.

Firma, 16’ıncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23) yeni teknolojilerini sergiliyor. Firma, hava platformları için yerli ve milli olarak geliştirdiği Yedek Uçuş Kontrol Sistemiyle Türk savunma sanayisinin yerlileşmesine büyük katkı sağlıyor. KAREL Savunma İş Geliştirme Grup Müdürü Tolga Kanımtürk, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak, haberleşme, otomotiv, sağlık bunun dışında bilişim çözümleri, bulut çözümleri, beyaz eşya elektroniği, GSM operatörlerine saha desteği, ürün desteği gibi birçok faaliyet alanında hizmet verdiklerini belirtti.

Fuarda savunmaya yönelik kara, hava, deniz çözümlerinin sergilendiğini ifade eden Kanımtürk, "Yeni ürünlerimiz çok ama en bilineni ve en çok reputasyonu yurt dışında da olan santral sistemlerimiz. KAREL’in bilinen bir yüzüdür santral. Sivil tarafta da oldukça sattığımız bir üründür. Türkiye’deki ticari işletmelerin yaklaşık yarısından çoğu KAREL santralleriyle haberleşmesini sağlıyor. Bu anlamda dünyada ilk 15’e giren Avrupa’nın ilk üç firmasıyız. Yaklaşık 5 bin kişilik bir firma, marka değeri itibariyle Türkiye’nin ilk 100’e giren bir firması. Dolayısıyla kıymetli ülkemiz adına önemli bir firma. Yenilikçilik olarak bahsedecek olursak, santral çözümlerimiz vardı ve devam ediyor. Ülkemizin donanma filosuna çok ürün verdik. Hem santral hem iç konuşma hem alarm, anons anlamında" dedi.

ATAK-2’ye yerli çözüm

TUSAŞ tarafından üretilen ATAK-2’nin dışa bağımlığı kaldığı yedek uçuş göstergesini millileştirdiklerini vurgulayan Kanımtürk, "Malumunuz ATAK-2 helikopterimiz var TAI’nin geliştirdiği. Bunun içerisinde ülkemizin dışa bağımlı kaldığı bir yedek uçuş göstergesi vardı. Bu yedek uçuş göstergesini bugünkü tabirle ’yerli ve milli’ diyoruz, yerli, millisini yaptık. ATAK helikopterine taktık. Şimdi TAI’nin diğer platformlarına da keza bu yedek uçuş göstergesini yeni takacağız" diye konuştu.

"Bunun dışında komuta kontrol anlamında yeni bir çözüm oluşturduk" diyen Kanımtürk, şunları kaydetti:

"Softcom adını verdiğimi bir çözüm. Bu aslında saha birliğin durumsal farkındalığını merkeze taşıyan bir yazılım, telsiz haberleşmeli bu altyapıyı sunuyoruz. O konuyla da ilgili stantta önemli bir ilgi yakalamış durumdayız. İç konuşma sistemlerimiz sahada kullanılan sistemler. Neden çok kullanılıyor? Çünkü Türkiye’nin saha platformu ileten çok firması var. Bunlar da yurt dışında önemli bir satış grafiği yakaladı. Hemen hemen hepsinin içerisinde telli/telsiz haberleşme sağlayan sağ çözüme sunduğumuz bütün bu araç üreticilere verdiğimiz iç konuşma sistemlerimiz var. Bunlarda da farklı model var. Farklı ülkeler ihtiyaçlarına göre yapılandırıyor.

IDEF’in oturmuş bir fuar olduğunu aktaran Kanımtürk, "Türkiye, ülke konumu itibariyle Avrupa, Asya’nın ortasında dolayısıyla sadece ülke özelinde değil, çevredeki tüm ülkelerin içerisinde dönen işler bu fuarda birçok ülke tarafından sergilenme fırsatı bulunuyor. IDEF dünyanın en önemli dört fuarından biri" değerlendirmesinde bulundu.