Atakan Kasapoğlu: 'Çantaköyspor Bu Sezon Tarih Yazdı'

Sezonun Ardından Gurur Mesajı

Geride kalan sezonu değerlendiren Çantaköyspor Başkan Vekili Atakan Kasapoğlu, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Sezon boyunca verilen emeğin, sahaya yansıyan mücadelenin ve ortaya konan birlikteliğin Çantaköyspor tarihinde unutulmaz bir başarıya dönüştüğünü belirtti.

“Evet, koca bir sezonun emeği ve mücadelesi. Söylenecek çok şey var. Bu sezon bu takım tarih yazdı” diyen Kasapoğlu, başarının sadece sahadaki sonuçlarla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Başarının Mimarı Ortak Ruh

Açıklamasında teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu, Çanta halkı ve taraftarların katkısına özel vurgu yapan Kasapoğlu, sezon boyunca gerçek bir takım ruhunun ortaya konduğunu söyledi.

“Hep birlikte takım olduk. Bu başarıda çok kişinin emeği var. Tek tek saymaya kalksam eksik kalırım. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Kasapoğlu, kulüp çevresinde oluşan dayanışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Hedef: Daha Büyük Zaferler

Kasapoğlu, açıklamasını gelecek hedeflerine işaret ederek tamamladı. Çantaköyspor’un birlik ve inançla yoluna devam edeceğini belirten Kasapoğlu, “İyi ki Çantaköyspor Kulübü var. Hep birlikte Süper’e, hep birlikte daha nice güzel zaferlere” sözleriyle camiaya güçlü bir mesaj verdi.

Çantaköyspor cephesinde sezonun ardından yapılan bu açıklama, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda istikrarlı bir gelecek hedeflediğini bir kez daha ortaya koydu.