Atakent Mahallesi'ndeki 4 sokak asfaltlandı

Başiskele'de yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında Atakent Mahallesi'ndeki 4 sokakta asfalt serimi yapıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla, içme suyu ve yağmur suyu hatları yenilenen, aydınlatma direklerinin montajının devam ettiği Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nin 1. etap asfalt serim çalışması tamamlandı. Başiskele’nin yeni prestijli caddelerinden olacak Cumhuriyet Caddesi’nde yaya güvenliği için yeni kaldırım imalatı yapılacak.

Başiskele Belediyesi ekipleri, son olarak Atakent Mahallesi’nde Konakçı Sokak, Denizcan Sokak, Fulden Sokak ve Şadırvan Sokak’ın asfalt çalışmalarını da gerçekleştirdi.