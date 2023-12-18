Atakey, Türkiye'nin tarım potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor

Atakey, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘2024 Yılı Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletmeleri Sulu Sahalarda Patates Tohumluğu Üretimi Arazi Kiralama’ ihalesini kazanarak, Altınova ve Gözlü bölgelerinde toplamda 3 bin 768 dekar arazi kiralama hakkı elde ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen patates üreticilerinden olan Atakey, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen ‘2024 Yılı Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletmeleri Sulu Sahalarda Patates Tohumluğu Üretimi Arazi Kiralama’ ihalesini kazanarak, Altınova ve Gözlü bölgelerinde toplamda 3 bin 768 dekar arazi kiralama hakkı elde etti. Bu kazanımı ile 15 Ekim 2024’e kadar TİGEM arazilerinde tohum üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Şirket, üretimine tohum aşamasından başladığı dondurulmuş patatesi, Türkiye ve Çin başta olmak üzere, TFI TAB Gıda Yatırımları zincir restoranları, marketler ve restoranlar aracılığı ile tüketici sofralarına ulaştırıyor. Atakey Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, kazanılan kiralama hakkıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: ’’Şirket olarak, 15 Ekim 2024’e kadar TİGEM arazilerinde gerçekleştireceğimiz tohum üretmiyle kalite ve verimliliğe olan bağlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Atakey uzmanlığında üretilerek çiftçilerimize sunulan sertifikalı tohumlar, şirketi ürün verimliliği ve kalite hedeflerine ulaştıran süreçlerin en önemlilerinden biri. Bizim çiftçimiz ile bizim topraklarımızda tarım ekosisteminin verimliliği için birlikte çalışıyoruz.’’

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu strateji ile çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini benimseterek, Türkiye’nin tarım sektöründeki potansiyelini en üst düzeye taşıma yoluna devam ediyor. Şirket tohumdan sofraya sürdürülebilir kaliteli tarım felsefesiyle, yerel ekonominin güçlenmesine, tarım verimliliğinin artmasına ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak, Türkiye’nin tarımsal potansiyelini gerçekleştirme hedeflerine hizmet ediyor. Şirket, değer katma ve topluma fayda sağlama vizyonunu ile sektöre öncülük etmeye devam edecektir.