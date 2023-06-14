Atakule, Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı

Başkentin simgesi Atakule, Jandarma Genel Komutanlığının 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı.

Atakule, Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı
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Başkentin simgesi Atakule, Jandarma Genel Komutanlığının 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı.

Atakule, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kulenin tepe kısmındaki ekranda “Jandarma 184 Yaşında” mesajı yer alırken AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan ise jandarma personelinin yer aldığı kısa film yer aldı.