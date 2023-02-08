Atakum'dan deprem bölgesine 20 tır yardım

Samsun Atakum Belediyesi ile Atakumluların başlattığı yardım seferberliğinde kısa sürede 20 yardım tırı ve diğer araçlar deprem bölgesine yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından dayanışma tüm ülkede büyürken, Atakumlular da Atakum Belediyesi iş birliğiyle örnek bir halk seferberliğine imza attı. 48 saat boyunca uyumayan gönüller sayesinde 20 yardım tırı ile 12 transit, 6 kamyonet, 1 forklift ve jeneratör de afetzedeler için deprem bölgesine yola çıktı. Ayrıca Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 4 teknik eleman ve 2 tekniker Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

“Vicdanlı bir toplumuz”

Vatandaşların Atakum Belediyesi ile büyük bir dayanışma içinde olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Başkan Deveci, “Burada çalışanların hepsi gönüllü. Yüreklerinden kopanları az ya da çok getiriyorlar. Öğrenciler, öğretmenler, kadınlar, erkekler, doktorlar, tatilde olanlar gelip burada çalışıyorlar. Eşyaların tasnifinde, kutulanmasında ve tırlara yüklenmesinde yardımcı oluyorlar. Dün sabaha kadar çalıştılar, önceki gün de öyleydi. Dün burada 600-700 gönüllü vardı, bugün görüyorum ki yine o kadar. Biz dayanışmadan yana vicdanlı bir toplumuz. Bu acı ve felaket bizim vicdanımızı, yüreğimizdeki insan sevgisini ortaya çıkardı. Dilerim devam eder” dedi.

Bölgede ihtiyaç oldukça desteğe devam edeceklerini ifade eden Başkan Deveci, “Orada her şeye ihtiyaç var. Evleri yıkılmamış bile olsa kimse evine gidemiyor. Mutfağında sıcak bir çorba pişiremiyor. Gıda ve daha çok çadıra ihtiyaç var. Ekipmanlar için müteahhitler bizimle iletişime geçiyorlar. Biz bölgeden aldığımız bilgiyle hangi iş makinasına ihtiyaç varsa aktarıyoruz” dedi.