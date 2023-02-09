Atakum'dan deprem bölgesine 39 tır ve 56 araçlık yardım

Samsun Atakumlu vatandaşlar, çok kısa sürede 39 tır ve 56 aracı yardımlarla doldurarak deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında Atakumlular halk seferberliği başlattı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin dayanışma çağrısı üzerine Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’ne ve Atakum Belediyesi Düğün Salonu’na yardımlar adeta yağarken gönüllüler de yardımların paketlenmesi ve tırlara yüklenmesi için belediye tesislerine akın etti. Büyük bölümünü üniversite öğrencisi gençlerin oluşturduğu yüzlerce gönüllünün aralıksız çalışması sayesinde çok kısa sürede 39 tır, 12 transit, 14 kamyonet ve 30 panelvan tipi araç deprem bölgesine doğru yola çıktı.

“Acımızı az da olsa bastırıyor”

Haberleri izledikçe kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen öğretim üyesi Aysu Gülşanlı, “Elimizden geldiğince uzaktan yapabileceğimiz yardımları yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla da buraya geldik. Paketlemelere yardım ediyoruz. Burada çok önemli bir dayanışma ve ilk günden bu yana büyük bir sirkülasyon var. Sürekli yardım ve yeni gönüllüler geliyor. Bu tablo bizi mutlu ediyor, acımızı az da olsa bastırıyor” dedi.

Birçok üniversiteli arkadaşıyla bir araya gelerek ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade eden üniversite öğrencisi Mert Uysal, “Deprem bölgesinde de arkadaşlarım var. Onlar o durumdayken evde oturamadım. Kendimi ve vicdanımı iyi hissetmedim. Kan da verdim, günlerdir burada koli de yapıyorum. Elimden gelse daha fazlasını yapardım. Burada herkes canla başla mücadele ediyor. Kimse yorulduğunu, üşüdüğünü bile söylemiyor. Oradaki insanlara haksızlık ediyormuşuz gibi geliyor” diye konuştu.

Depremzedeler için yardım kolisi hazırladığı ve ufak da olsa katkı verebildiği için huzurlu olduğunu söyleyen emekli Serpil Bayrak, “Ben dün yardım getirmek için geldim. Burada böyle bir çalışma olduğunu da görünce evde duramadım. Hemen işe giriştim. Gençlerimizin ilgili olması beni çok gururlandırdı. Buradaki herkes ailem gibi. Herkes yardım etmek için bir şeylere koşturuyor, uğraştırıyor. Anlatılacak gibi değil, çok farklı bir duygu bu” ifadelerini kullandı.

“Kalbimiz orada atıyor”

İlk günden bu yana gönüllü olduğunu kaydeden Ebru Akal, “Çok üzgünüz ve kalbimiz gerçekten orada atıyor. Yemek yiyemiyoruz, uyuyamıyoruz. Burada Atakum Belediyesi ile dayanışma içinde çalışıyoruz. Genci, orta yaşlısı, bizden büyüklerimiz herkes büyük emek veriyor. Bu konuda çok şanslıyız. İnşallah hep birlikte bu büyük felaketin üstesinden geleceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Gençleri dayanışma içerisinde görmenin çok güzel olduğunu vurgulayan Rabia Öner Bay, “Onlara çok ihtiyaç varmış. Yardımlaşma duygusunu yeniden hatırlamak ve insanlara dokunmak çok önemli. Bunun önemini uzun yıllardır unutmuşuz. Evde durulmuyor. O yüzden ben iki gündür buradayım. Önceki gün öğrendiklerimi aramızda kurduğumuz çalışma grubuna yeni gelen gönüllülere aktarıyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’ne ihtiyaç malzemesi ulaştıran Kadriye Ayeş de şu şekilde konuştu: “Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Çok üzgünüz. Komşularımızla birlikte toplandık ve yorgan, battaniye, kışlık kıyafet, gıda gibi eşyaları getirdik. Herkes seferberlik halinde. Allah orada çalışan herkese güç kuvvet versin. Kayıplarımıza rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum.”