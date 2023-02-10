Atakum Hobi Bahçesi'ndeki konteynerler depremzedelere gönderilecek

Samsun’un Atakum ilçesinden 3 günde 56 tır yardımı deprem bölgesine ulaştıran Atakum Belediyesi, Hobi Bahçesi’nde bulunan 30 konteyneri de depremzedelere gönderecek.

Hobi amaçlı kullanılan konteynerlerin barınma amaçlı olarak gönderilmesi gerektiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, AFAD yetkililerine konuyu ilettiğini söyledi. Deprem bölgesi ile sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Deveci, depremzedelerin özellikle ısınma, barınma ve yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Hobi Bahçesindeki evlerin deprem bölgesine gönderilmesi için girişimde bulunduk”

Hobi Bahçesi’nde konteynerlerin afet bölgelerini gitmesi için haber beklediklerini açıklayan Başkan Cemil Deveci, “Hobi Bahçesi’ndeki konteynerler AFAD tarafından belediyemize verilmiş. Dün AFAD yetkilileriyle görüştüm. ‘Bu konteynerlerin bakımını yapıp deprem bölgelerine taşıyalım’ dedim. Onlar da üst amirleriyle görüşüp bilgi verecekler. Olumlu bir görüş gelirse Hobi Bahçesi’ndeki evleri alıp, deprem bölgesine göndereceğiz. Yaklaşık 30 adet konteyner var. Yanına ilave konteyner da alabiliriz. Gerekli bilgi geldiğinde bu seyyar evler deprem bölgelerine gönderilecek” dedi.

“Deprem bölgesinin önceliği ısınma, barınma ve yiyecek malzemeleri oldu”

Depremin ardından giden giysilerin şimdilik yeterli olduğunu ve ihtiyacın yakacak, barınma ve yiyecek olarak güncellendiğini vurgulayan Başkan Deveci, “Şu andan itibaren deprem bölgelerinde daha çok ısınma ürünlerine, kömür, odun, soba, çadır, çocuk bezi, su, kuru gıda ve hazır yiyeceklere ihtiyaç var. İhtiyaç listesini yenileyip halka duyuracağız. Bağış olanları alacağız, eksikleri de kendimiz alarak tamamlayacağız. Giyim ihtiyacı oldukça azaldı. Geleni geri göndermiyoruz. PAYMER’imiz devam ediyor. Başka yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine de gönderilebilir. Deprem bölgelerindeki öncelik şu anda barınma, ısınma malzemeleri, hazır yiyecekler, su ve kuru gıda. Durumu yakından takip ediyoruz. Depremzedelerin ne ihtiyacı varsa karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“3 günde 56 yardım tırını bölgeye gönderdik”

Yardımların Atakum’da hiç kesilmeden devam ettiğini ifade eden Cemil Deveci, “Bu deprem sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın ve yakın doğunun yaşadığı son 300 yılın en büyük depremi. Türk halkı genlerinde var olanı açığa çıkardı. Herkes elinden geleni yapıyor. Sadece Atakum’da son 3 günde yardım götüren tır sayısı 56’ya ulaştı. Gün sonunda 60 olacak. Deprem bölgesindeki yetkililerle sürekli irtibat halindeyiz. İhtiyaca göre bağışı planlıyoruz. Okullar tatil olduğu için öğrencilerimizin hepsi gönüllü olarak burada yardımda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Başkanın duygulandığı an

Kendisini duygulandıran bir anısını paylaşan Deveci, “Bir çalışanımız anlattı. Evden çıkarken 5 yaşındaki kızı kendisine gelip bir poşet vermiş. Depremdeki çocuklara vermesi için kendi montunu babasıyla birlikte yollamış. 5 yaşındaki çocuk bile orayı hissedip kendi montunu deprem bölgesine gönderiyor. Artık böyle bir duygu ortaya çıktı. Bunu tahrip etmeden, oradaki yaraları birlikte sarmalıyız. Atakum Belediyesi ve Samsun yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinden Atakum’a teşekkür

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Atakum Belediyesi ve Atakum halkının örnek dayanışmasıyla deprem bölgesine doğru yola çıkan yardım tırları depremzedelere ulaşmaya başladı. Hatay’ın Hassa ilçesinde içerisinde gıda, kıyafet, battaniye, bebek maması gibi ihtiyaç malzemeleri kamu görevlilerine teslim edildi. Yardımları köy köy dolaşıp halka ulaştıran Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Oğuzhan Yıldız, Hassa Derviş Paşa İlkokulu Müdürü Bestami Küçük, emekli Hassa Halk Eğitim Müdürü Ali Yıldız, jandarma personeli Uğur Yıldız, Kahramanmaraş Pazarcık İlkokul Müdür Yardımcısı Mehmet Yıldız, WWF Doğa Koruma Vakfı Çalışanı Elif Arzu Yıldız, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Personeli Ahmet Kağan Yıldız, Atakum Belediyesi yöneticilerine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“Samsun Atakum Belediyesi’ne ve Atakum halkına yardımları için çok teşekkür ederiz. Yardımlarınız Hatay’ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi’ne indirildi. Biz epey duyuru yaptık ve önce mahalleli ihtiyaçlarını aldı. Gelemeyenlere biz ulaştırıyoruz. Köylülere ulaştık, gelip aldılar. Diğer köylere de gece ve gün boyu ulaşımı biz sağladık. Hâlâ isteyenler oluyor. Daha fazla köye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarınız emin ellerde. Biz Hassalı kamu görevlileri olarak bu tırı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Çok geç yazabildim. Bir tır bile organize edip dağıtmak, ciddi insan kaynağı gerektiriyor. Fotoğraflarda tasnif ve ulaştırma çalışmalarını göreceksiniz. Tekrar kardeş Atakum halkına teşekkür ederiz.”