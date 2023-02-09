Atakum'un yardım tırları afet bölgesine ulaştı

Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum halkının dayanışmasıyla kısa sürede hazırlanarak yola çıkarılan yardım tırlarının bir bölümü Malatya, Hatay ve ilçelerine ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Atakum Belediyesi ve Atakum halkının başlattığı dayanışma seferberliği ile kısa sürede 39 tır, 12 transit, 14 kamyonet ve 30 panelvan tipi araç deprem bölgesine yola çıktı. Gece-gündüz, sürekli olarak yeni bir tır depremzedelere destek için yola çıkarken, gönderilen tırlar afetzedelere ulaşmaya başladı.

Daha fazla tır yola çıkacak

Atakum Belediyesi ekipleri, Atakum halkı tarafından hazırlanan ve içerisinde kışlık giyecek, yorgan, battaniye, su, gıda, hijyen malzemeleri bulunan tırlarla Hatay ve Malatya’ya ulaşarak depremzedelere dağıtımını sağladı. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla tırın da Atakum’dan yola çıkmaya devam edeceği öğrenildi.

Atakum ekipleri 52 saat sonra kurtardı

Öte yandan Atakum Belediyesi tarafından deprem bölgesine arama kurtarma çalışmalarına giden ekip, Hatay’da küçük bir çocuğu canlı olarak kurtardı. Anne ve babası hayatını kaybeden ve yaklaşık 52 saat enkaz altında kalan 6 aylık bebeği kurtaran ekip, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.