Ataş: 'Tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım'

Ataş AŞ Başkan Vekili Ahmet Ataş, annelerin bir gün değil her gün hatırlandığını belirterek tüm annelerin gününü kutladı.

Geçmişin kanıtı, geleceğin ışığı olan en kıymetli varlıkların anneler olduğunu belirten Ataş, bir insana ya da bir canlıya kutsal annelik duygusu ile aidiyet hisseden, başta kendi annesi olmak üzere, tüm annelerin Anneler Gününü kutladığını söyledi. Ataş AŞ Başkan Vekili Ahmet Ataş, “Anne, çocuğun her zerresine emek veren, onu olduğu gibi kabul edip yepyeni bir benlik inşa etme yetisi bulunan en değerli hazinemizdir. Emekleri ve fedakârlıkları ölçülemeyecek kadar büyük olan annelerimiz, her şeyin en güzelini hak ediyor. Yılda yalnızca bir gün atfedilen anneler günü, annelerimize gerekli hürmeti göstermenin yalnızca sembolik bir zamanı. Tek gün değil, her gün onların olmalı, bunu hak ediyorlar. Bizi dünyaya getirmekle yetinmeyip ilmek ilmek işleyen, düştüğümüzde dizimizi ilk öpen, ağladığımızda gözyaşlarımızı ilk silen, varlığını varlığımıza katan annelerimiz. Emeklerinin karşılığı olarak, ettiğimiz hürmetin asla yetmeyeceği bilinciyle, ömürlerini bir gelecek ve bir nesil yetiştirmek için harcayan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Varlıkları daim, sevinçleri sağlıkları huzurları hep yerinde olsun” dedi.