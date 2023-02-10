Ataşehir ATAK ekibi hayat kurtarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK), Hatay’da kurtarma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için gittiği Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. ATAK ekibi, bölgeye ulaştığı günden itibaren şu ana dek 11 yurttaşı enkazdan sağ olarak kurtardı.

ATAK, bölgeye ulaştığı ilk andan itibaren canla başla arama kurtarma çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların dördüncü gününde de enkaz altından kurtarma çalışmaları devam etti. ATAK ekibi tarafından 4 yurttaş göçük altından çıkarıldı. ATAK ekibinin deprem bölgesindeki çalışmalarına, enkaz üzerinde canlı arama ve kurtarma yapabilme yetkisine sahip kurtarma köpeği Tokyo da eşlik ediyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Deprem bölgelerinde saniyelerle yarışan Ataşehir Arama Kurtarma ekibimizle gurur duyuyoruz. Acımız büyük ama bölgeden gelen kurtarma haberler bize umut oluyor. Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz" dedi.