Ataşehir Belediyesi afet bölgelerinde aşevi kuruyor

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkânlarını seferber eden Ataşehir Belediyesi, Hatay’da aşevi kurdu. Hatay’da afetzede yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı için hizmet verecek olan ve birincisi Hatay Antakya’da kurulan Aşevinde ilk kazanlar kaynadı.

Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bütün Türkiye’de olduğu gibi Ataşehir’de de yapılan yardımlar her geçen gün ihtiyaçlara göre genişletilerek sürdürülüyor. Bölgeye şimdiye kadar 80 TIR yardım malzemesi gönderen Ataşehir Belediyesi, en acil ihtiyaç olan yemek konusunda da bir çalışma başlattı. Deprem bölgelerinde afetzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere Aşevleri kurmaya başladı ve Hatay’da kurulan Aşevinde ilk kazanlar kaynamaya başladı.

Hatay Antakya’da bir aşçı, bir yardımcı, kurulum ekibi ve temizlik çalışanlarıyla birlikte hizmet veren aşevinde sabahları sıcak çorba, akşamları da sıcak yemek dağıtımına başlandı. Aşevinde her gün yaklaşık 2 bin depremzedeye yemek çıkıyor. Ataşehir Belediyesi tarafından Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da kurulacak olan aşevlerinde toplamda 10 bin afetzedeye sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarıyla depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, “Afetzede kardeşlerimize sıcak yemek dağıtımı için hizmet verecek olan ve birincisi Hatay Antakya’da kurulan Aşevimizde ilk kazan kaynadı. Görev bölgesindeki mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız” açıklamalarında bulundu.