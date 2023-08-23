Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Çanakkale'de

22 Ağustos Salı günü Çanakkale’de çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak üzere Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) yola çıkarak bölgeye ulaştı.

ATAK, büyük bir alanda etkili olan yangını söndürmek için 6 kurtarma personeli ve 1 tam teşekküllü arama kurtarma aracıyla Çanakkale’ye ulaşarak, yardım çalışmalarına başladı.

Çanakkale’de çıkan orman yangınına dair Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale’deki orman yangınına müdahale desteği vermek üzere Afet Koordinasyon Merkezimize bağlı Arama Kurtarma Ekibimiz ATAK yola çıktı. Yangının en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyor ve bölge halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.