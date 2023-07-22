Ataşehir Belediyesi çocuklar için 'Tiyatro ve Sinema Günleri' düzenledi

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Parkı’nda çocuklar için açık havada ‘Tiyatro ve Sinema Günleri ‘ düzenledi. Patlamış mısır ikramı ile açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayan Ataşehirliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Parkı’nda çocuklar için açık havada ‘Tiyatro ve Sinema Günleri ‘ gerçekleştirdi. Etkinlik tiyatro gösterisi ile başlayıp ‘Aile Arasında’ filminin gösterimiyle sona erdi. Etkinlikte çocuklar için patlamış mısır dağıtımı yapılırken, etkinlik ise Ataşehirler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan küçük Reyhan Aycan, “ Evet, eğleniyorum ve her gün olsun istiyorum. Etkinlikte bulutlar, güneşler, çiçekler var çok güzel, onun için her gün olsun istiyorum” dedi.