Ataşehir Belediyesi çocuklar için 'Tiyatro ve Sinema Günleri' düzenledi

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Parkı'nda çocuklar için açık havada 'Tiyatro ve Sinema Günleri ' düzenledi. Patlamış mısır ikramı ile açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayan Ataşehirliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi çocuklar için 'Tiyatro ve Sinema Günleri' düzenledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Parkı’nda çocuklar için açık havada ‘Tiyatro ve Sinema Günleri ‘ düzenledi. Patlamış mısır ikramı ile açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayan Ataşehirliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Parkı’nda çocuklar için açık havada ‘Tiyatro ve Sinema Günleri ‘ gerçekleştirdi. Etkinlik tiyatro gösterisi ile başlayıp ‘Aile Arasında’ filminin gösterimiyle sona erdi. Etkinlikte çocuklar için patlamış mısır dağıtımı yapılırken, etkinlik ise Ataşehirler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan küçük Reyhan Aycan, “ Evet, eğleniyorum ve her gün olsun istiyorum. Etkinlikte bulutlar, güneşler, çiçekler var çok güzel, onun için her gün olsun istiyorum” dedi.