Ataşehir Belediyesi hizmetle dolu geçen bir yılı daha geride bıraktı

Ataşehir Belediyesi, şeffaf, kaliteli, sürdürülebilir ve eşit hizmet anlayışıyla bu yıl da Ataşehirli yurttaşların yanında oldu.

Sağlıktan sosyal yardıma, kültür sanattan çevre ve altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda hizmet sunan Ataşehir Belediyesi, vatandaşların pek çok ihtiyacını dün olduğu gibi bugün de özveriyle çalışarak, ilçeye yepyeni merkezler kazandırmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadı. Eğitimden spora, altyapıdan kültüre kadar her alanda Ataşehir’i marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, 2022 yılı boyunca yatırımlarında hız kesmedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “2022 yılını geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. İnanıyorum ki 2023 yılı umutlarımızın yeniden yeşereceği, barışın, hoşgörünün, birlikteliğin ve beraberliğin yılı olacaktır. Yeni bir yüzyılın başlangıcında; emeklisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle ve tüm emeğiyle geçinen 85 milyon yurttaşımızla birlikte yarınlara daha umutla bakacağız. Ülkemizin refahı ve güvenliği için yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden ve bu yolda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu ve müreffeh bir yaşam diliyorum. 2023 yılı ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur getirsin. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını yürekten kutluyorum” dedi.

Altyapı çalışmaları 2022’de de devam etti

Ataşehir halkına ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak için önemli yatırımlara imza atan Ataşehir Belediyesi hizmetlerini sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare arsa üzerinde Tıp Merkezi yapımına başlandı. 3 bin 249 metrekare alana sahip “Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”nin temeli atıldı.

İçerenköy Mahallesi’ne kazandırılacak “Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi”nin yapımına ise devam ediliyor. Ferhatpaşa Mahallesi’nde “Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi”nin temeli atıldı. Ferhatpaşa Mahallesi’nde İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi’nin yapımı devam ediyor. Küçükbakkalköy Mahallesi’nde Sosyal Market Bina’nın yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Ataşehir genelinde 26 bin 900 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde 10 bin 400 metrekare kaldırım çalışması yapıldı. 4 bin 600 metrekare taş kaplama ve 1800 metrekare yağmursuyu kanalının imalatı tamamlandı.

Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği projeleri, birbirinden renkli etkinlikleri, ünlü sanatçıların sahne aldığı konserleri, gençlerin, öğrencilerin faydalandığı atölyeleri, ders destek eğitim programlarıyla 2022 yılında kesintisiz vatandaşların her alanda yaşamına dokundu. Yıl boyunca Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 300 adet kültürel, sanatsal, sosyal etkinlik gerçekleştirildi. Yurttaşların keyifle eşlik ettiği 12 açık hava konseri düzenlendi. “Daha özgür, daha mutlu, daha refah bir topluma ulaşmanın yolunun kültür ve sanattan geçtiğine” duyduğu inançla 140 atölye programı düzenleyerek 4 bin Ataşehirli yurttaşın bu programlardan faydalanmasını sağladı.

2 bin 500 öğrenci spor eğitimini tamamlayarak sağlıklı bir yaşama güvenle attım attılar. Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu “Üniversite Ders Destek Programı”na katılarak bütün bir yıl boyunca çalışan 250 öğrenci verdikleri emeklerinin meyvelerini toplayarak üniversiteye girdiler. Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Ataşehir Belediyesi, ilçede yaşayanları sanatla buluşturmaya 2022 yılında da devam etti. Sanat eğitimlerinden bin 932 öğrenci mezun oldu. Düştepe Oyun Müzesi’nde yıl boyu 18 bin yurttaşı ağırlamanın mutluğunu yaşadı. Kardeş Belediyelerle 10’un üzerinde projede bir araya gelirken, Ataşehir’de hizmet veren kütüphanelerde ise 12 bin ziyaretçiyi hizmet verildi. Yaklaşık 400 bin kişi Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Ataşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Ataşehirlileri tespit ederek onların yanında oldu. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi tarafından 3 bin 242 haneye sıcak yemek ulaştırıldı. “İyiliği Paylaşarak Büyütelim” sloganıyla yapılan çağrılarda, makbuz karşılığı teslim alınan kurban etleri bin 671 haneye ulaştırıldı.

İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaç duydukları ürünlere daha rahat ulaşmalarını sağlayabilmek için Ataşehir Belediyesi tarafından açılan Sosyal Marketlerden 14 bin 962 hane yararlandı. Yurttaşların acılı günlerinde de yanında olarak olanları yalnız bırakmayan Ataşehir Belediyesi, bin 10 taziye yemeğini yurttaşlara ulaştırdı. 8 bin 544 Ramazan kolisinin dağıtımını gerçekleştirdi. 2 bin 485 eğitim materyalini 513 haneye gönderdi. Bin 77 bebek bezi ve bin 326 paket hasta bezini yurttaşlara dağıttı. 75 bin adet kandil simidi dağıtıldı. 2022 yılında Ataşehir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oldu ve 591 adet “Hoş Geldin Bebek” çantasını Ataşehirli ailelere ulaştırdı. İhtiyacı olan yurttaşlara 24 adet hasta yatağı yardımında bulundu. Sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmalarında 40 haneye eşya yardımı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte sokaktaki yurttaşın içini ısıtan çorba ikramına kaldığı yerden devam etmeyi sürdürüyor.

‘Her zaman ve her koşulda sağlık’ dedi

Eğitimden spora, altyapıdan kültüre kadar her alanda Ataşehir’i marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, sağlık çalışmalarında hizmetlerine devam etti. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Mamografi Merkezinden 2 bin 471 Ataşehirli yararlandı. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden 50 bin 980 yurttaşa sağlık hizmeti sağladı. Ferhatpaşa Sağlık Polikliği’nde 7 bin 184 Ataşehirli’ye sağlık hizmeti verildi. Hasta Konuk Evi’nde 218 hastayı ağırladı. 2 bin 49 vatandaşa “Ergen Psikolojisi”, bin 436 kişiye ambulans, 556 yurttaşa da “Sosyal Destek ve Aile Danışma” hizmeti sunuldu. 434 bireysel görüşme sağlandı, 2 bin 127 kişi ise “Evde Sağlık” hizmetinden faydalandı.

Ataşehirli kadın ve çocukları destekledi

İlçede yaşayan her sosyal kesimden kadının, çocuğun desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hizmet veren Ataşehir Belediyesi, 2022 yılında 2 bin 574 yurttaşın hobi, meslek ve seminerlerden yararlanmasına katkı sağladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Girişimcilik Merkezi’nde (AKAGİM) 150 kişiye Kadın Girişimcilik Eğitimi verildi. Bin 272 yurttaş Ders Destek ve Oyunevleri’nden faydalandı. 320 öğrenci ise LGS kurslarına katıldı.

Zabıta İşleri Müdürlüğü ise 2022 yılı boyunca Ataşehirli yurttaşların talep, istek ve şikâyetlerine çözüm bulmak için 7/ 24 sahadaydı. 2022 yılı içerisinde toplamda 4 bin 539 talep, şikâyet ve müracaat alınarak çözüme kavuşturuldu. Ekipler ayrıca 3 bin 700 adet iş yerine denetim gerçekleştirdi.

Çevre dostu projeler devam etti

Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları karşısında; ilçedeki tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar ve projeler gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 11 bin 200 ton ambalaj atığı, 350 ton atık cam, 7 ton plastik kapak, 330 ton bitkisel atık yağ, 7,5 ton atık pil, 10 ton elektronik atık, 3,5 ton atık ilaç, 355 ton atık lastik ve 100 ton motor yağı toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandı.

Toplanan plastik kapaklar karşılığında 32 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. 50 elektronik atık kutusu, 82 adet mavi kapak kutusu, 250 adet atık pil kutusu, 12 adet atık ilaç kutusu ve 650 adet ambalaj atığı kutusu teslim edildi. 77 adet atık cam kumbarası, 16 adet geri dönüşüm kumbarası ve 9 adet yeşil nokta ekipmanın bakım ve onarımı yapılarak yenilendi. 250 farklı işletmeye ruhsat aşamasındayken atık yönetimi hakkında bilgilendirme yapılarak gerekli ekipmanlar yerleştirildi.

Ataşehir genelinde 253 gürültü şikâyetinin tamamı değerlendirilerek sonuçlandırıldı. 123 adreste asbest araştırması yapılarak toplam bin 196 kilo gram asbest içeren malzeme usulüne uygun olarak bertaraf edildi. Çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek amacıyla toplam 55 faaliyet gerçekleştirildi. Düzenlenen festival, eğitim, atölye, konferans ve çalıştay gibi faaliyetlerle toplam 7 bin 17 kişiye ulaşıldı.

‘Daha çok yeşil alan daha güzel Ataşehir’ dedi

Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde kente birçok yeni yeşil alan kazandırırken mevcut alanların bakım ve onarımını da ihmal etmedi. Sadece 2022’de 2 milyon 939 bin 88 metrekare yeşil alanı olan parklar Ataşehirlilerin hizmetine sunuldu. Ataşehir genelinde bin adreste boş arsalardaki yabancı otlar temizlendi ve 235 adet parkın da bakımı gerçekleştirildi. Değişik türlerde yaklaşık 7 bin 450 adet ağaç, çalı ve süs bitkisi dikimi yapıldı. 185 bin adet mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştirilerek kentin görünümüne estetik değer katıldı. Bakımı yapılan park ve yeşil alanların dışında yaklaşık 450 adreste budama çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 3 bin 935 konteynerin tamirini gerçekleştirdi. Ataşehir’e 410 adet yeni plastik konteyner yerleştirildi. 282 yer altı ve yer üstü konteynerlerin bakımı yapıldı. Mobil Bakım Aracı hizmete sunuldu ve 41 tane yeni çöp aracı filosuna kazandırıldı.

Bu yıl da can dostlarının yanında oldu

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 221 köpek ve 746 kedi kısırlaştırıldı. 944 can dostu aşılandı. 8 bin 355 hasta ve yaralı olan hayvanların tedavisi gerçekleştirildi. 62 can dostu sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı ve yeni kedi evleri ilçeye kazandırıldı. 7 b in 815 ilaçlama ve 3 bin 376 dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi, 20 bin 861 haneye ziyaret gerçekleştirdi. Yurttaşlardan gelen 182 bin 307 çağrının yüzde 95’i çağrı merkezi ekipleri tarafından cevaplandı. Sosyal Medya ekibi yurttaşlardan gelen 151 bin 279 içeriği cevapladı. Sosyal Medya Hesapları Facebook, Instagram ve Twitter’dan 3 bin 168 gönderi paylaşıldı. ABİM sistemine kayıtlı iş arayan yurttaş sayısı toplamda 9 bin 678’e ulaştı.