Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Ataşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği verecek. Tercih destek hizmeti, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Neşet Ertaş Kültürevi’nden 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında sunulacak.

Ataşehir Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ataşehirli öğrenciler için 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında “Tercih Danışmanlığı” hizmeti vermeye başlayacak. Tercih danışmanlığı hizmeti, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi’nde hafta içi 10.00 - 18.00 saatleri arasında sunulacak. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde verilecek bu hizmet ile adayların puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmelerine destek sağlanacak.

Aldıkları puana göre en doğru tercih listesini oluşturmada destek almak isteyen Ataşehirli adaylar, 26 Temmuz tarihinden itibaren Ataşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 0216 570 5000 numarasını arayarak, 1930 (Ferhatpaşa Gençlik Merkezi) - 2256 (Neşet Ertaş Kültürevi) dâhili hatları üzerinden veya https://l24.im/lxdh1O sayfasından online randevu alarak ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabilecekler. Randevusu olmayan adaylar, tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanamayacak ve adaylar tercih yapmaya bir ebeveyni ile gelebilecekler.

Öğrencilerin geleceklerini en doğru şekilde planlamalarına destek olmayı amaçladıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Üniversiteli olmak isteyen Ataşehirli öğrencilerimize, tercih döneminde bu hizmet ile destek sağlıyoruz. Bu yıl tercih destek hizmetimizi 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında sunacağız. Uzman rehber öğretmenlerimiz eşliğinde tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.