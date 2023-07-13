Ataşehir Belediyesi yaz spor eğitimleri başladı

Ataşehir Belediyesi’nin yaz tatili sürecinde ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik hazırladığı "Yaz Spor Eğitimleri" başladı.

Yoğun katılımdan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürdürebilmeleri, sağlıklı, aktif bir birey olarak yetişmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl da farklı branşlarda spor eğitimleri alacak öğrenciler yaz tatillerini hem verimli geçirecek hem de eğlenecekler. Umuyorum ki bu eğitimler, ülkesini başarılarıyla gururlandıran sporcuların yetiştirilmesine vesile olur" dedi.

Ataşehirli çocukların sabırsızlıkla beklediği yaz tatilinde spor yapmalarına imkan sağlayan ve ücretsiz olan eğitimler, Ataşehir Sivil Toplum Merkezi, İBB Esatpaşa ve Kayışdağıspor Tesisleri’nde düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde futbol, tekvando ve kick boks olmak üzere 3 farklı spor dalında eğitimlere katılan çocuk ve gençler, sporla iç içe zaman geçirmenin yanı sıra yeteneklerini geliştirme ve yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı da buluyor.

Ataşehir’de sporu çok daha geniş tabana yayarak, her yaştan çocuğun spor yapabilmesini sağlamak ve çocukların yaz tatillerini daha iyi değerlendirmelerine katkı sunmak adına başlatılan spor eğitimleri eylül ayına kadar devam edecek.

Futbol branşında eğitim alan Irmak Öngüç, "Yaz spor eğitimlerine kayıt olduğum ve burada olduğum için çok mutluyum. Buraya severek geliyorum. Futbolu çok seviyorum. Hem öğreniyorum hem de yeni arkadaşlar ediniyorum" dedi.

Ataşehirli aileler ise, çocuklarının spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimi başta olmak üzere sosyalleşmelerine tanıklık ettikleri için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.