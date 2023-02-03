Ataşehir Belediyesinde 'ihalede usulsüzlük' operasyonu, gözaltı anları kamerada

Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı verilen 28 kişi gözaltına alındı. Bazı şahısların polis tarafından gözaltına alınma anları polis kamerasına yansıdı.

Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçuna yönelik soruşturmalar çerçevesinde 28 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesinde soruşturmalara konu 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı yönünde hazırlanan 3 adet bilirkişi raporunda suça yönelik tespitlerde bulunuldu. Suça konu eylemlere dahli olduğu anlaşılan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Çerkez, Sadık S. Kayhan ile ihale döneminde Ataşehir Belediyesinde görevli olan ve şu anda aktif olarak Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gül Coşkun’un aralarında bulunduğu belediye görevlileri ile şirket yöneticileri olan toplam 30 şüpheli şahsa yönelik Mali Şube ekiplerince bugün yapılan eşzamanlı operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu anlaşıldı. Operasyon çerçevesinde bazı kişilerin gözaltına alınma anları polis kamerasına yansıdı.