Ataşehir'de '5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri' başlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın önemli şairlerini her yıl Ataşehir’de buluşturan “Ataşehir Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” bu yıl beşinci kez düzenleniyor. 7-10 Eylül tarihleri arasında Ataşehir Amfili Park ve Buhara Parkı ile Büyükada Taş Mektep’te şiirseverlerle buluşacak etkinlik, dört gün boyunca seyrine ve dinlemesine doyulmaz günler yaşatacak.

Memleket ve dünya şairi Nâzım Hikmet’i saygı ve özlemle anmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri”nin 5.’si başlıyor. 7 - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Şiir Günleri’ne Türkiye’den ve konuk ülke Fransa’dan şairler katılacak. Etkinlikler, Ataşehir’de son dönemde kültür ve sanatın buluşma noktaları haline gelen Amfili Park ve Buhara Parkı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak İstanbullulara yeniden kazandırılan Büyükada’daki Taş Mektep’te yapılacak.

Edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı, söyleşiden imza günlerine, müzik ve şiir konserinden panele kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek Şiir Günleri’nin bu yılki onur konuğu, şair ve yazar Ataol Behramoğlu olacak. Festival direktörlüğünü ise usta şair Haydar Ergülen’in yaptığı Şiir Günleri, 7 Eylül’de Ataşehir Amfili Park’ta düzenlenecek olan açılış konuşmaları, konuk ülke Fransa’dan gelen şairlerin ve Türkiye’den ve aynı zamanda 1. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin onur konuğu şair Ahmet Telli’nin şiir okumaları ve müzik konseri ile başlayacak.

Şiir Günleri’nin konukları arasında; Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, Buket Uzuner, Cemedloma, Güler Kalem, Aytekin Karaçoban, Soner Demirbaş, Arzu Altunbulak, Reha Yünlüel, Nebih Nafile, Yalın Gündüz, Enis Akın, Gülümser Çankaya, Mehmet Şimşek, Özgün Enver Bulut, Erkan Irmak, Alâettin Bahçekapılı ve Prof. Dr. Baki Asiltürk yer alacak. Etkinliklere konuk ülke Fransa’dan ise Claire Lajus, Vincent Calvet, Sylvain Cavailles ve Ltitia Gaudefroy Colombot gibi önemli isimler katılacak.

“Ataşehir Belediyesi 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” etkinliğinin İstanbul’da edebiyat alanında gerçekleştirilen en güzel ve en anlamlı etkinlikler arasında yer aldığını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, bizim gerçekten çok önemsediğimiz festivallerimiz arasında önemli bir yere sahiptir ve bu etkinliğimizi her yıl yapıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sanat dallarının en önemli disiplinlerinden biri olan edebiyatın, Ataşehir’de böyle bir festivalle taçlandırılmasını önemsiyor bütün İstanbulluları ve Ataşehirlileri 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’ne bekliyoruz” dedi.

Tarihi taş mektep’te şiir yolculuğu

Şiir Günleri’nin ikinci gününde ise şairler, müzisyenler ve şiir severler Büyükada’ya doğru keyifli bir yolculuğa çıkacak. İBB tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından kültür-sanat mekânı olarak yeniden kapılarını açan Büyükada’daki Taş Mektep, Erkan Irmak’ın “Kayıp Destan’ın İzinde: Nâzım Hikmet, Kuvâyi Milliye ve Manzaralar’ın Anlattıkları” söyleşisine ev sahipliği yapacak. Sonrasında ise konuk şairlerin katılımıyla şiir konserleri düzenlenecek.

Şiir keyfi Amfili Park’ta devam edecek

Şiir Günleri’nin üçüncü günü saat 17.00’de Türkçenin günümüzdeki en önemli şairlerinden ve 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin onur konuğu Şükrü Erbaş’ın, konuşma ve şiir okuma programıyla devam edecek. Ardından Ataşehir Belediyesi 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, onur konuğu şair Ataol Behramoğlu’nun imza ve söyleşi etkinliğiyle hız kazanacak. Programın devamında ise konuk şairlerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Üçüncü gün programının son etkinliği ise saat 21.00’de Latif Tiftikçi’nin tek başına oynayacağı Nâzım Hikmet’in "Benerci Kendini Niçin Öldürdü" adlı tiyatro oyunu ile son bulacak.

Buhara Park’ta Nazım Hikmet Ölümsüzlüğü ile anılacak

Şiir Günleri’nin dördüncü ve son etkinlik programı ise 10 Eylül Pazar günü Fetih Mahallesi Buhara Park’ta gerçekleştirilecek. Program ilk olarak saat 14.00’te Prof. Dr. Baki Asiltürk’ün, “Cumhuriyet Dönemi Şiirimiz ve Nâzım Hikmet’in 60. Ölüm Yıl Dönümü” isimli konuşmasıyla başlayacak. Devamında ise saat 15.00’te yazar - gazeteci Alâettin Bahçekapılı’nın “Mektuplardan Çıkan Yoldaş Nâzım” ve Osman Bozkurt’un “Her Yerde Muhalif Nâzım” isimli söyleşi programlarıyla devam edecek. Programda ayrıca Alâettin Bahçekapılı’nın “Ağaçlar Nâzım İçin Mektup Açtı” Nâzım Hikmet 60. Yıl Mektupları Sergisi de yer alacak.

Program saat 15.30’da Fransız Şiir Paneli, saat 16.30’da yazar Buket Uzuner’in “Nesiri Besleyen Nâzım” - “Şiirin Beslediği Romanlar: Benim Şairlerim” adlı söyleşisi ve 17.30’da konuk şairlerin şiir okumalarıyla sürecek. Saat 19.00’da başlayacak Haluk Çetin’in gitarı eşliğinde “Ataol Behramoğlu Şiir Dinletisi” etkinliğiyle “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” son bulacak.