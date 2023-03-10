Ataşehir'de 'İlkleri Gerçekleştiren Kadınlar' sergisi açıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, “İlkleri Gerçekleştiren Kadınlar” isimli serginin açılışı yapıldı.

Sabiha Gökçen’in manevi evladı, Tarihçi Yazar Eriş Ülger’in kişisel koleksiyonundan oluşan sergide; ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’den, ilk Türk Deniz Subayı Nimet Eser Akarsu’ya, Cumhuriyet döneminin ilk tiyatro ve sinema oyuncusu Bedia Muvahhit’ten, Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekili Benal Arıman’a kadar ilkleri gerçekleştiren Türk kadınlarının portreleri yer alıyor.

Serginin açılışına; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Ataşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlhami Yılmaz, Belediye Birim Müdürleri, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu ve Eriş Ülger katıldı.

Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası zemin katta ziyarete açılan sergide; doktor, avukat, kadın hakları savunucusu, piyanist, savaş pilotu gibi alanlarda ilk olan kadınların fotoğrafları yer alıyor. Salih Bozok’un manevi torunu olan ve Atatürk hakkında 38 kitap yazan Eriş Ülger’in koleksiyonundan oluşan “İlkleri Gerçekleştiren Kadınlar” sergisi belli bir süreye kadar yurttaşların ziyaretine açık olacak.